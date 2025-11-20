Günstige E-Autos: ADAC hebt Hyundai auf Platz 1 – doch auf Platz 2 kommt es wirklich an

Der Hyundai Inster bringt am meisten E-Auto für wenig Geld.

E-Autos für kleines Geld – bis vor kurzem ein Ding der Unmöglichkeit. Doch die Auswahl wächst: In einem großen Vergleichstest des ADAC mit sechs preiswerten Modellen – fünf davon für unter 25.000 Euro zu haben – sichert sich der Hyundai Inster klar Platz 1.

Fiat Panda Electric beweist, dass Europa günstige E-Autos kann

Dafür zeichnet die beste Reichweite von rund 290 Kilometern verantwortlich. Umfangreiche Ausstattung, gute Fahreigenschaften und somit die beste Note im Feld von 2,3 kommen dazu. Überraschend gut fällt das Platzangebot auf – trotz überschaubarer Länge von unter 4 Metern. Der getestete Hyundai kommt auf 23.900 Euro Kaufpreis.

Nah dran und mit 2,5 ebenfalls als „gut“ bewertet folgt der Fiat Grande Panda Electric RED – und wird damit zum Beweis, dass auch europäische Hersteller günstige, gute E-Autos bauen. Im hart umkämpften Niedrigpreissegment geben nicht nur asiatische Marken den Ton an.

Fiats großer Elektro-Panda punktet mit guten Fahreigenschaften (sogar etwas besser als beim Inster) und intuitiver Bedienung. Der höhere Preis von 24.990 Euro und die geringere Reichweite (250 km) sorgen letztlich für Platz 2. Der Preis fällt vor allem negativ auf, weil der Inster für die ADAC-Tester bei niedrigerem Startpreis bessere Basisausstattung bietet. Im Gegensatz zum Citroën ë-C3 auf Platz 3 verzichtet der Fiat, der auf der gleichen Plattform steht, aber immerhin nicht auf ein zentrales Display.

Überhaupt sind im Vergleich nur zwei chinesische Modelle dabei – der BYD Dolphin das einzige, das die 25.000-Euro-Grenze knackt. China baut derzeit also sogar eines der teuersten unter den günstigen Elektroautos.

Im ADAC-Vergleich sind angetreten und in dieser Reihenfolge platziert:

Hyundai Inster Fiat Grande Panda Electric Citroën ë-C3 You BYD Dolphin Surf Boost Leapmotor T03 Dacia Spring Electric 65 Expression

Nicht jedes günstige E-Auto ist sein Geld wert

Insgesamt zeichnet der ADAC ein positives Bild. Die Auswahl an erschwinglichen Stromern steigt, der Preisabstand zu Verbrennern schrumpft. Es gibt allerdings noch immer gute Gründe, bei der aktuellen Auswahl günstiger E-Autos mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Vor allem der Leapmotor und der Dacia fallen im Vergleich mit schlechterer Qualität auf. Zudem wird an Assistenzsystemen gespart. Gerade das könnte mit der geplanten Änderung seitens der EU künftig aber zur Norm bei günstigen Elektroautos werden.

Wer mehr Reichweite will, als gerade die billigen Stromer aktuell bieten, sollte außerdem den Gebrauchtmarkt nicht außer Acht lassen. Inzwischen gibt es hier attraktive junge Gebrauchte, die unter Umständen selbst mit älterer Batterie noch bessere Kilometerwerte rausholen können.