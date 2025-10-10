Günstige Handyverträge im Telekom-Netz: Die Top-Angebote unter 10 Euro

Das Telekom-Netz gilt als das beste Mobilfunknetz in Deutschland – entsprechend teuer sind die Handyverträge des Magenta-Konzerns. Es geht allerdings auch günstiger: Bei etlichen Anbietern gibt es inzwischen Tarife, mit denen ihr ebenfalls im Telekom-Netz unterwegs seid, und das oftmals zu deutlich günstigeren Konditionen. Welche Verträge es schon für unter 20 Euro im Monat gibt, und worauf man dabei verzichten muss, zeigen wir hier.
Wer die Tarif-Seite der Telekom unbedarft öffnet, fällt vor Überraschung womöglich vom Stuhl: Der günstigste Tarif kostet knapp 30 Euro im Monat – bei einer Laufzeit von zwei Jahren und inklusive Anschlussgebühr überweist ihr unterm Strich also über 700 Euro an den Mobilfunkbetreiber.
Handyvertrag im Telekom-Netz: Angebote unter 10 Euro im Monat
Zum Glück gibt es wesentlich günstigere Wege ins (erwiesenermaßen) beste Netz: Eine ganze Reihe von Anbietern führt inzwischen Handyverträge, die ebenfalls im Telekom-Netz funken. Diese Drittanbieter nutzen die Infrastruktur der Telekom, schnüren aber eigene Tarife zu eigenen Konditionen. Und die sind mitunter deutlich erschwinglicher:
Im Video: Neuer Handyvertrag: Diese Fehler solltest du auf jeden Fall vermeiden
Darauf müsst ihr bei günstigen Handyverträgen achten
- Höchstgeschwindigkeit: Gegenüber den offiziellen Telekom-Tarifen unterscheiden sich die Discounter-Tarife im Telekom-Netz praktisch immer bei der Geschwindigkeit: Sowohl Download- als auch Upload-Geschwindigkeit sind in der Regel limitiert. Die Download-Geschwindigkeit liegt häufig bei maximal 25 oder 50 Megabit pro Sekunde – theoretisch wären im Telekom-Netz bis zu 300 MBit/s möglich.
- 5G: In den aktuellen Tarifen der Telekom ist 5G bereits inklusive – bei Drittanbietern ist das nicht immer der Fall.
- Höherer Preis ab dem 25. Monat: Unbedingt beachten: Einige günstige Tarife werden ab dem 25. Monat deutlich teurer. Daher: Kündigungsfrist im Blick behalten und rechtzeitig vor der automatischen Vertragsverlängerung kündigen.