Günstige Handyverträge im Telekom-Netz: Die Top-Angebote unter 10 Euro

Das Telekom-Netz gilt als das beste Mobilfunknetz in Deutschland – entsprechend teuer sind die Handyverträge des Magenta-Konzerns. Es geht allerdings auch günstiger: Bei etlichen Anbietern gibt es inzwischen Tarife, mit denen ihr ebenfalls im Telekom-Netz unterwegs seid, und das oftmals zu deutlich günstigeren Konditionen. Welche Verträge es schon für unter 20 Euro im Monat gibt, und worauf man dabei verzichten muss, zeigen wir hier.

Wer die Tarif-Seite der Telekom unbedarft öffnet, fällt vor Überraschung womöglich vom Stuhl: Der günstigste Tarif kostet knapp 30 Euro im Monat – bei einer Laufzeit von zwei Jahren und inklusive Anschlussgebühr überweist ihr unterm Strich also über 700 Euro an den Mobilfunkbetreiber.

Handyvertrag im Telekom-Netz: Angebote unter 10 Euro im Monat

Zum Glück gibt es wesentlich günstigere Wege ins (erwiesenermaßen) beste Netz: Eine ganze Reihe von Anbietern führt inzwischen Handyverträge, die ebenfalls im Telekom-Netz funken. Diese Drittanbieter nutzen die Infrastruktur der Telekom, schnüren aber eigene Tarife zu eigenen Konditionen. Und die sind mitunter deutlich erschwinglicher:

Darauf müsst ihr bei günstigen Handyverträgen achten