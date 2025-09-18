Günstige Heizalternative zur Gasheizung wird zur Kostenfalle

So früh und so heftig – mit diesem Preissprung hatte niemand gerechnet.

Hausbesitzer mit Pelletheizung müssen in diesem Herbst deutlich tiefer in die Tasche greifen. Laut Deutschem Pelletinstitut (DEPI) kostet eine Tonne aktuell 335,04 Euro – gut 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Noch im August lagen die Preise deutlich niedriger, seitdem stiegen sie innerhalb eines Monats um 7,8 Prozent. Besonders ungewöhnlich: Eigentlich sinken die Pelletpreise im September oder bleiben stabil.

Heizen mit Pellets wird viel teurer

Der Preisaufschwung wirkt sich direkt auf die Heizkosten aus. Während eine Kilowattstunde Pellets derzeit 6,70 Cent kostet, müssen Verbraucher bei Gas rund 9 Cent, bei Öl 11 Cent und bei Fernwärme 14 Cent bezahlen. Am teuersten bleibt der Strom für Wärmepumpen mit 25 Cent pro Kilowattstunde. Je nach Heizungsart lässt sich aus einer Kilowattstunde aber unterschiedlich viel Wärme gewinnen. Bei der Wärmepumpe sind es pro Kilowattstunde Strom etwa vier Kilowattstunde Wärme.

Die Gründe für den Preisschock sind vielfältig. Zum einen sind die Produktionskosten für Pellets gestiegen, zum anderen sorgt die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Heizsystemen für zusätzlichen Druck auf den Markt. Besonders ins Gewicht fällt der Rohstoffpreis: Fichtenholz, das häufig für Pellets genutzt wird, hat sich im Jahr 2025 deutlich verteuert.

Das führt dazu, dass sich die Preise je nach Region unterscheiden. In der Mitte Deutschlands kostet eine Tonne Pellets durchschnittlich 325,84 Euro, in Süddeutschland 339,69 Euro und in Nord- und Ostdeutschland 338,77 Euro.

Experten raten zum schnellen Handeln

Für viele Haushalte, die in den vergangenen Jahren bewusst von Öl oder Gas auf Pellets umgestiegen sind, kommt die Entwicklung überraschend. DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele empfiehlt, Lagerbestände jetzt aufzufüllen, bevor die Preise noch weiter steigen. Trotz der aktuellen Teuerung bleiben Pellets im direkten Vergleich mit fossilen Energieträgern weiterhin die günstigere Option – doch der Abstand schrumpft.

Die Situation macht deutlich: Auch erneuerbare Heizmethoden sind nicht immun gegen Preisschwankungen. Wer plant, langfristig auf Pellets zu setzen, muss sich darauf einstellen, dass die Kosten stärker schwanken können, als es in den vergangenen Jahren üblich war. Die Nachfrage wird den Preis diktieren – und die steigt (Quelle: t-online).