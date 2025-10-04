Günstige Split-Klimaanlage: Xiaomi nimmt sich Bosch, Midea und LG zur Brust

Eine neue Split-Klimaanlage von Xiaomi verspricht Top-Effizienz, smarte Extras – und sie kostet weniger als die Konkurrenz.

Xiaomi bringt mit der „Mijia Air Conditioner Pro Eco“-Series eine Split-Klimaanlage auf den Markt, die bekannte Marken wie Bosch, Midea oder LG preislich und technisch herausfordert. Das Modell setzt auf hohe Energieeffizienz, smarte Funktionen und ein aggressives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Xiaomi bietet Split-Klimaanlage an

Damit das System effizient arbeitet, ist der Mijia-AI-Energiesparmodus integriert. Er passt die Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen an und kann die Effizienz laut Hersteller um bis zu 27 Prozent steigern. Für schnellen Komfort sorgen Turbo-Funktionen: Räume lassen sich in nur 30 Sekunden herunterkühlen oder in 60 Sekunden aufheizen. Mikroperforierte Luftauslässe und 14 Luftleitlamellen verteilen die Luft gleichmäßig, ohne störende Zugluft zu erzeugen.

Die Steuerung erfolgt einfach über die Xiaomi-Home-App auf dem Smartphone. Dort lassen sich Programme einrichten, Energieverbrauch und Filterstatus abrufen und sogar Nachtprofile für besseren Schlaf einstellen. Auch Sprachsteuerung mit Google Assistant ist integriert. Eine klassische Fernbedienung befindet sich aber auch noch im Lieferumfang. Mit der Funktion „Personalize via AI“ lernt die Anlage individuelle Nutzungsmuster kennen und optimiert das Raumklima automatisch.

Xiaomi setzt auf eine Innen- und Außeneinheit, wie ihr sie von Split-Klimaanlagen anderer Hersteller kennt:

So sieht die Außeneinheit aus. (© Xiaomi)

Wartung und Langlebigkeit hat Xiaomi ebenfalls bedacht: Erinnerungen an Filterreinigung, eine automatische Hochtemperaturreinigung und regelmäßige OTA-Updates sollen die Lebensdauer verlängern und den Betrieb nachhaltig machen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Split-Klimaanlage wird in zwei Leistungsstufen angeboten: 2,6 kW für 599 Euro und 3,5 kW für 699 Euro. Beide Varianten erreichen die EU-zertifizierte Effizienzklasse A+++ – sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen. Damit positioniert sich Xiaomi klar im Premiumsegment der energiesparenden Geräte, bleibt preislich aber unter vielen Konkurrenzprodukten.

Wann genau die Mijia Air Conditioner Pro Eco in Deutschland auf den Markt kommt, hat Xiaomi vorab nicht verraten. Sobald weitere Informationen auftauchen, werden wir euch informieren.

