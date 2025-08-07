Günstiger Gaming-Monitor: MediaMarkt haut Acer-Display zum Aktionspreis raus

Bei MediaMarkt ist aktuell ein Gaming-Monitor des Herstellers Acer mit guten Leistungsdaten zum stark vergünstigten Preis erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Der Gaming-Monitor Acer Nitro QG271X1 kommt mit einer 27-Zoll-Bilddiagonale, Full-HD-Auflösung, einer Reaktionszeit von 1 ms sowie 200 Hertz Bildwiederholrate. Bei MediaMarkt kostet euch das Display aktuell nur 129 Euro statt 169 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Acer Nitro QG271X1 Gaming-Monitor Statt 169 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 20:00 Uhr

Was bietet der Gaming-Monitor von Acer?

Gute Bildqualität

Hohe Bildwiederholrate

Geringe Reaktionszeit

Gutes-Preis-Leistungsverhältnis

Nicht höhenverstellbar

Durch die Bildschirmdiagonale von 68,6 Zentimetern passt der Acer-Nitro-Monitor gut auf nahezu jeden Schreibtisch. Durch das 16:9-Bildverhältnis wiederum kann das Display die typischen Videoformate ohne Probleme anzeigen. Der horizontale und vertikale Blickwinkel des Acer Nitro von 178 Grad ermöglicht aus jedem Blickwinkel eine hervorragende Sicht auf den Bildschirm.

Der Acer-Monitor kann 16,7 Millionen Farben problemlos darstellen. Durch das integrierte LED-Backlight erreicht das Display ein kontrastreiches Bild mit gleichmäßiger Beleuchtung bei gleichzeitiger hoher Energieeffizienz, außerdem wird das Gehäuse flach gehalten. Ein angenehmer Lesefluss wird durch das Kontrastverhältnis von 1000:1 und die damit einhergehenden, schärferen Konturen erreicht.

Das Display verfügt über eingebaute Lautsprecher, an Anschlüssen sind einmal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.2 und einmal Audio-Line-Out vorhanden.

Für wen eignet sich der Gaming-Monitor von Acer?

Am besten ist der Acer-Nitro-Monitor sicher für alle geeignet, die einen Gaming-Monitor mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Als Highlights sind diesbezüglich sicher die gute Bildqualität, die hohe Bildwiederholrate und die geringe Reaktionszeit zu nennen. Für anspruchsvolle Gamer könnten die Leistungsdaten jedoch nicht ausreichen, zumal das Display keine 4K-Auflösung unterstützt. Ferner ist der Acer-Monitor leider nicht höhenverstellbar.

Acer Nitro QG271X1 Gaming-Monitor jetzt ab 129,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 20:00 Uhr

