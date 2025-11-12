Günstiger Mietwagen fahren dank ChatGPT? Diese Prompts helfen

Sucht ihr noch nach einer preisbewussten Reisebegleitung für den nächsten Urlaub? ChatGPT ist der perfekte Begleiter, wenn ihr günstig Mietwagen fahren wollt. Wie ihr die KI dafür nutzt und welche Prompts ihr braucht, verraten wir euch.

Mit ChatGPT zum Mietwagen: Das kann die KI für euch tun

ChatGPT schreibt eure Einkaufslisten, erstellt euch Ausmalbilder für die Kinder und ist nun auch noch zum Reisebegleiter und Mietwagenservice aufgestiegen. Wenn ihr im Urlaub nach einem Mietwagen sucht oder auch zu Hause Carsharing-Angebote nutzen wollt, kann euch ChatGPT bei der Suche nach der günstigsten Option helfen.

Bedenkt dabei: Die KI kann Fehler machen. Wenn sie euch Preise nennt, gleicht sie auf der Website des Anbieters unbedingt ab.

Drei Prompts für die Mietwagensuche mit ChatGPT

Auf der Suche nach einem Mietwagen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:

der Preis soll günstig sein

ihr wollt euren Wagen möglichst standortnah abholen

die Tankregelung muss geklärt sein

die Seriosität des Anbieters ist wichtig

optional habt ihr ein Wunschmodell vor Augen

Damit ChatGPT für euch ein gutes Angebot findet, müsst ihr der KI verständliche Angaben machen. Es empfiehlt sich ein Prompt-Generator, wenn ihr euch damit (noch) schwer tut. Alternativ haben wir im Selbsttest drei Prompts für euch ausprobiert, die ihr kopieren könnt.

Promptbeispiel 1: Mietwagensuche in Frankfurt

Prompt: „Suche mir einen Mietwagen-Anbieter am Frankfurter Flughafen mit günstigen Preisen. Ich möchte die Tankregelung voll/voll nutzen und keine weite Anfahrt zur Abholung haben.“

Das Ergebnis:

Suche nach einem Mietwagen mit ChatGPT (© Screenshot GIGA)

Promptbeispiel 2: Mietwagensuche in Köln

Prompt: „Ich benötige in zwei Stunden am Hauptbahnhof von Köln einen Mietwagen, möglichst citytauglich. Ich möchte ihn in der Nähe des Hauptbahnhofs abholen. Bitte stelle mir die Kontaktdaten von drei günstigen Anbietern inklusive Links zu Buchungsportalen direkt zur Verfügung.“

Das Ergebnis:

Informationsbeschaffung zur Mietwagenbuchung mit ChatGPT (© Screenshot GIGA )

Promptbeispiel 3: Mietwagensuche auf Mallorca

Prompt: „Ich brauche in vier Stunden einen Mietwagen am Flughafen von Mallorca. Der Wagen muss familien- und geländetauglich sein. Suche mir Anlaufstellen heraus, wo ich jetzt noch vor Abflug ein Auto reservieren kann. Kenne mir die Kontaktdaten und besondere Bedingungen des Anbieters."

Das Ergebnis:

ChatGPT kennt Anbieter auf Mallorca (© Screenshot GIGA)

Auffällig bei allen drei Suchen war, dass ChatGPT sichtbar nachdachte. Statt spontan zu antworten, gewährte die KI Einblick in die Seiten, die durchsucht wurden und die Themen, die dabei berücksichtigt wurden. Zu jeder der drei Suchen können dank der Chatfunktion noch weitere Fragen gestellt oder Prompts eingegeben werden.

Die zur Verfügung gestellten Informationen wurden zudem überprüft und waren korrekt. Auch die Kontaktdaten der einzelnen Anbieter waren zutreffend, lediglich bei Öffnungszeiten konnte die KI oft keine genauen Angaben liefern.

So findet ihr einen Mietwagen mit ChatGPT

ChatGPT wird euch keinen Mietwagen buchen, denn dazu hat das Tool selbst in der Pro-Version nicht die Berechtigung. Die KI kann euch aber dabei unterstützen, verschiedene Anbieter zu finden.

Diese Angaben braucht ChatGPT für die Mietwagenbuchung (© Screenshot GIGA)

Sie erspart euch die mühsame Suche bei Google. Wie ihr anhand unserer Prompts und der Ergebnisse seht, liefert euch ChatGPT auf Wunsch auch direkte Kontaktdaten und verrät euch, was ihr für die Buchung braucht.

Ihr seht im obigen Screenshot, welche Angaben ChatGPT für die Suche nach einem gut passenden Fahrzeug braucht. Je präziser ihr seid, desto zufriedenstellender ist das Ergebnis. Prüft alle Informationen, die euch von ChatGPT zur Verfügung gestellt werden, immer manuell nach. KI-Systeme machen Fehler und insbesondere Echtzeitpreise können sie nicht zur Verfügung stellen.