Günstiges Bundle: Amazon verkauft Schnellladegerät inklusive Kabel zum Aktionspreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Schnellladegerät vom Hersteller Anker inklusive Kabel zum Aktionspreis. Wir haben die Details des Deals für euch.

Das Schnellladegerät von Anker bietet eine Leistung von 45 Watt und wird inklusive eines für bis zu 100 Watt ausgelegten USB-C-Kabels geliefert. Das komplette Set bekommt ihr bei Amazon aktuell für nur 15,99 Euro statt 24,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker-Ladegerät mit USB-C-Kabel Statt 25,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2025 09:11 Uhr

Highlights des Ladegeräts von Anker

Gute Ladeleistung und Verarbeitung

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Langes Kabel

Recht hohe Temperaturentwicklung

Durch die starke Ladeleistung von 45 Watt könnt ihr mit dem Charger von Anker unter anderem moderne Smartphones wie das Samsung Galaxy S24 Ultra schnell aufladen. Genanntes wird von dem Anker-Ladegerät laut Hersteller in nur 20 Minuten um 50 Prozent aufgeladen. Weiterhin sorgt die integrierte MultiProtect-Technologie für verschiedene Schutzfunktionen wie einen Überspannungs- sowie einen Kurzschlusschutz.

Das mitgelieferte 100-Watt-USB-C-Kabel weist eine Länge von 1,5 Metern auf und verfügt über eine robuste und langlebige Bauart, die laut Hersteller bis zu 10.000 Biegungen standhält.

Das Anker-Ladegerät ist für eine Vielzahl von Geräten mit USB-C-Anschluss geeignet, so zum Beispiel für die Smartphone-Serien Samsung Galaxy S24 / S23 / S22, iPhone 15 / 16 sowie Google Pixel und für Tablets mit Android-Betriebssystem und iPads.

Wie bewerten bisherige Käufer das Ladegerät von Anker?

Auch die bisherigen Rezensenten bei Amazon äußerten sich positiv über das Ladegerät von Anker, denn diese vergaben im Schnitt 4,8 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen. Positiv hervorgehoben werden dabei unter anderem die gute Ladeleistung und Verarbeitung sowie das allgemein gute Preis-Leistungsverhältnis. Außerdem wird die Länge des Kabels positiv erwähnt. Von einigen Rezensenten kritisiert wird allerdings, dass das Ladegerät beim Laden recht warm wird.

So finden wir die besten Schnäppchen

