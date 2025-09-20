Günstiges Samsung-Tablet Galaxy Tab A11 überrascht mit langer Update-Garantie

Samsungs günstige Tablets kann sich sehen lassen.

Offizielle Bilder, Spezifikationen und Marketingmaterialien zum Galaxy Tab A11 und A11+ sind aufgetaucht. Die Tablets sollen bald erscheinen und vor allem mit einer langen Update-Garantie und solider Ausstattung punkten – und das zu Preisen, die deutlich unter denen der S-Serie liegen.

Samsung Galaxy Tab A11 geleakt

Das kommende Galaxy Tab A11 von Samsung besitzt dem Leak zufolge ein 8,7-Zoll-Display mit 90 Hz und einer Auflösung von 1.340 x 800 Pixeln. Angetrieben wird es vom MediaTek Helio G99, kombiniert mit bis zu 8 GB RAM und 128 GB Speicher.

Der Akku fasst 5.100 mAh und lädt mit maximal 15 Watt. Hinzu kommen Stereo-Lautsprecher, ein Kopfhöreranschluss und die Möglichkeit, per microSD-Karte den Speicher um bis zu 2 TB zu erweitern.

Beim größeren Galaxy Tab A11+ setzt Samsung auf ein 11-Zoll-Display mit einer höheren Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln. Unter der Haube steckt ein leistungsstärkerer MediaTek-4nm-Chip, kombiniert mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB Speicher.

Das Galaxy Tab A11+. (© Samsung / Android Headlines)

Der Akku der Plus-Variante wächst auf 7.040 mAh und unterstützt 25-Watt-Schnellladen. Vier Lautsprecher sorgen für besseren Sound. Trotz des größeren Gehäuses bleibt das Gewicht mit rund 480 Gramm im Rahmen (Quell: Android Headlines).

Sieben Jahre Android-Updates

Als Besonderheit hebt Samsung in seinen Marketingmaterialien sieben Jahre OS- und Sicherheitsupdates hervor. Das ist ein klares Signal in Richtung Langlebigkeit. Hinzu kommen Features wie Google Gemini, Circle to Search und ein IP52-Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Beide Modelle sind mit einer 8-MP-Hauptkamera und einer 5-MP-Frontkamera ausgestattet.

Das Galaxy Tab A11 und A11+ rückt zwar nicht in Konkurrenz zu Samsungs Premium-Tablets der S-Serie, setzt aber bei günstigen Android-Tablets neue Maßstäbe. Wann genau der Marktstart erfolgt, ist noch offen. Auch zu den Preisen gibt es noch keine konkreten Informationen.