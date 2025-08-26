Gut verstaut bei jedem Wetter: Aldi hat bald die Lösung für nur 16,99 Euro

Falls ihr oft draußen unterwegs seid und auch euer Notebook dabei habt, dann hat der Discounter jetzt das passende Reise-Gadget für euch im Angebot.

Diese Tasche ist outdoor ein Muss

Ihr seid öfter auf Reisen oder pendelt mit eurem Arbeits-Notebook zwischen Firma und Home-Office? Dann könnte der wasserdichte Rucksack etwas für euch sein, den der Discounter ab Montag, den 1. September 2025, für 16,99 Euro in seinen Filialen anbietet (via Aldi-Prospekt).

Bestellt ihr lieber bei anderen Anbietern, dann gibt es mit dem EverVanz-Rucksack (bei Amazon anschauen) für 37,99 Euro oder dem mofut-Backpack bei Kaufland für 23,99 Euro zwei Alternativen – mit noch mehr sinnvollen Funktionen.

Wann lohnt sich ein wasserdichter Rucksack?

Beim Pendeln: Vor allem dann, wenn ihr ein nicht ganz billiges High-End-Notebook vom Arbeitgeber bereitgestellt bekommt und damit sowohl zu Hause als auch im Büro arbeitet, ist ein wasserdichter Rucksack empfehlenswert.

Auf Reisen: Ob auf Arbeitsreise oder im Urlaub – auch für längere Fahrten oder Flüge lohnt sich ein wasserfester Rucksack. Vor allem, wenn ihr im Ausland unterwegs seid und das Wetter nicht immer gut einzuschätzen ist.

Wanderungen: Euer Notebook werdet ihr vermutlich nicht mitführen, aber eure Verpflegung ist in solch einem Backpack auch vor Feuchtigkeit geschützt. Zumal ihr auch euer Smartphone, das zum Navigieren sicherlich mit dabei ist, schützen könnt.

Backpacking-Reisen: Für ausgedehntes Backpacking ist ein solcher Rucksack wohl eher nicht geeignet. Für diese spezielle Reiseform benötigt ihr Taschen im wesentlich größeren Format, als es im Alltag der Fall ist.

Das bekommt ihr mit dem Aldi-Rucksack

Das Außenmaterial aus gummiertem Polyester schützt eure Geräte sicher vor Feuchtigkeit. Sowohl Rückenteil als auch Gurte sind gepolstert, Reflexionsstreifen sorgen auch bei schlechtem Wetter für Sichtbarkeit. Erhältlich ist der Rucksack in Schwarz, Grau und Rosa.

Mit seinen Maßen von circa 38 x 61,5 x 18 cm, einem Volumen von ungefähr 22 Litern, einer Innentasche mit Reißverschluss und zwei zusätzlichen Stecktaschen innen und außen habt ihr genügend Stauraum für alles, was ihr im Alltag mit euch führt.

Die Alternative von Amazon aus wasserfestem Gewebe

Zwar kostet der EverVanz-Rucksack bei Amazon mit knapp 38 Euro ein bisschen mehr – was sich aber auch im Funktionsumfang und der Eleganz niederschlägt. Auch als Rolltop angelegt, bei dem ihr je nach Bedarf das Material auf- oder zusammenrollen könnt, fasst der Rucksack zwischen 18 und 25 Litern. So bekommt ihr sogar eine Tastatur unter.

Neben dem gepolsterten Rücken hat der EverVanz aber noch mehr Verstaumöglichkeiten zu bieten: gepolstertes Fach für Notebooks bis 16 Zoll, drei Innentaschen uns sogar ein Fach für Wasserflaschen. Eine Außentasche mit Reißverschluss für Smartphones und ein Reißverschlussfach am Rücken für Reisedokumente machen eure Ausflüge noch sicherer.

Amazon-User Dr Prabath Jayatissa lobt Verarbeitung und Funktionsumfang: „Ich liebe diese Tasche absolut! Die Qualität ist hervorragend – die Nähte sind sauber, das Material fühlt sich robust an und die Reißverschlüsse funktionieren reibungslos. Sie bietet genau den richtigen Platz für meine täglichen Utensilien: Geldbörse, Telefon, Schlüssel, Kosmetiktasche und sogar ein kleines Notizbuch.“

Die günstige Alternative von Kaufland

Wollt ihr nicht ganz so viel ausgeben, bekommt ihr bei Kaufland mit dem mofut-Rucksack eine weitere Alternative – die noch ein zusätzliches Gadget bietet. Gerollt kommt die Tasche auf 40 x 29 x11 cm, ausgerollt auf 59 x 29 x11 cm.

Geeignet für 15,6-Zoll-Laptops und aus wasserabweisendem Material gefertigt, bekommt ihr auch hier mit sechs Innenfächern genügend Stauraum. Als „Raumwunder“ bezeichnet ein Käufer den Rucksack, ein anderer User lobt: „Leicht und toller Stoff. Die Aufteilung der Fächer ist klasse. Das ist für mich der perfekte Rucksack.“

Das Highlight des Rucksacks ist aber technischer Natur. Denn außen mit einem USB-Anschluss ausgestattet, könnt ihr unterwegs bequem euer Smartphone aufladen. Dafür müsst ihr nur im Inneren mit einer Powerbank für den nötigen Strom sorgen.

