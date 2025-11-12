Gute Nachrichten für alle, die auch 2027 noch mit Gas heizen

Die EU rudert beim CO₂-Preis zurück – Deutschland nutzt die Chance für ein Jahr mehr Preisstabilität.

Der EU-weite CO₂-Preis ist verschoben. Statt 2027 die allgemeine Umlage einzuführen, soll es nun frühestens 2028 soweit sein. Für Verbraucher in Deutschland ergibt sich damit eine Verschnaufpause beim stetig steigenden Preisaufschlag. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt.

Gas, Öl, Sprit: 2027 kommt keine neue Kostensteigerung durch CO₂-Preis

Demnach wird die kommende Neuausrichtung des nationalen CO₂-Preises in Deutschland, die ab 2026 gilt, auch auf das Folgejahr verlängert. Bedeutet: Ab 1. Januar 2026 gilt für den Preisaufschlag auf fossile Brennstoffe ein Korridor, der sich zwischen 55 Euro (dem aktuellen Wert von 2025) und maximal 65 Euro pro Tonne bewegen wird. Wie hoch er genau ausfällt, hängt vom Markt ab. Wahrscheinlich ist, dass die Obergrenze ausgereizt wird.

Diese Regel wird verlängert und gilt damit voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2027 (Quelle: Wirtschaftswoche via t-online). Die entsprechende Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes wird nun angegangen. Was das für die Preise an der Tankstelle bedeutet, hat der ADAC bereits ausgerechnet. Ursprünglich war der Plan, einen EU-weiten CO₂-Preis ab 2027 einzuführen.

Für deutsche Autofahrer und alle mit einer klassischen Gas- oder Ölheizung sind das erst einmal gute Nachrichten. Die von vielen Experten erwartete Preisexplosion durch den EU-Markt kann erst ein Jahr später zuschlagen – falls man sich in Europa bis dahin nicht ohnehin auf andere Pläne einigt.

Vor der Einigung der Bundesregierung hatte es eine automatische Lösung gegeben, die für 2027 ebenfalls einen starken Anstieg des CO₂-Preises bedeutet hätte: Endkunden hätten den Industriepreis zahlen müssen. „Derzeit liegt der Preis im ETS 1 bei 75 bis 80 Euro pro Tonne, in der Größenordnung könnte er dann auch 2027 liegen“, hatte die Klimaforscherin Brigitte Knopf vor der Entscheidung gegenüber t-online erklärt. Darum kommen wir nun erst einmal herum.

Verbraucher sind nicht vom Haken: CO₂-Ziele bleiben unangetastet

Endkunden sollten sich aber zwei Probleme bewusst machen: Zum einen wird Heizen und Fahren mit fossilen Kraftstoffen trotzdem immer teurer. Der CO₂-Preis ist keineswegs abgeschafft. Außerdem könnte die Verschiebung auf 2028 dazu führen, dass danach künftige Preisaufschläge noch heftiger werden. Denn die grundlegenden CO₂-Ziele, die sich die EU gegeben hat, sind weiter in Kraft. Emissionen zu teuer zu machen, ist einer der wichtigsten Hebel, um sie zu erreichen.

Für Endkunden ist zum anderen entscheidend: Der CO₂-Preis ist nicht der einzige Preistreiber. Nur weil diese Zusatzabgabe 2027 nicht steigen wird, heißt das noch lange nicht, dass die Kosten insgesamt stabil bleiben. Wer verlässliche Preise bei der eigenen Heizung schätzt, fährt mit Wärmepumpe und eigener Stromerzeugung langfristig besser. Für Verbrenner und Elektroautos gilt das ebenso.