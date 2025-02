Gute Nachrichten für alle, die das Samsung Galaxy S24 FE besitzen

Samsung-Fans müssen sich für das große Software-Update auf Android 15 und One UI 7 weiter in Geduld üben. Während andere Hersteller die neue Android-Version bereits ausrollen, testet Samsung diese immer noch auf älteren Modellen. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Nicht nur die drei Galaxy-S24-Modelle sollen bald versorgt werden, sondern mit dem Galaxy S24 FE auch ein Nachzügler. Es ist ein konkretes Datum für das Update aufgetaucht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S24 FE: Android 15 und One UI 7 stehen an

Samsung tut sich schwer mit der Fertigstellung von One UI 7 für ältere Smartphones. So laufen die Beta-Tests für die Galaxy S24-Serie weiter, während die Galaxy-S25-Smartphones direkt mit Android 15 ausgeliefert werden. Das Unternehmen verteilt zwar fleißig Sicherheitsupdates, doch diese basieren weiterhin auf der älteren Version 6.1.1 und Android 14. Besitzer des Galaxy S24 FE können aber aufatmen. Am 31. März 2025 soll das große Software-Update für dieses Smartphone veröffentlicht werden (Quelle: AndroidPolice).

Anzeige

Das Galaxy S24, Plus und Ultra sollen etwas früher versorgt werden. Die Wartezeit soll sich aber lohnen: Das Update bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich auf eine überarbeitete Benutzeroberfläche, ein neues Quick-Settings-Panel und die „Now Bar“ freuen. Dabei handelt es sich um Samsungs Antwort auf Live Activities von Apple. Erstmals führt Samsung auch eine vertikale App-Übersicht ein. Die Kamera-App erhält ebenfalls ein komplett neues Interface. Wieso Samsung im Vergleich zu früheren Versionen so lange benötigt, ist nicht bekannt.

Samsung verliert den Anschluss

Während andere große Android-Hersteller ihre Smartphones bereits mit Android 15 versorgt haben, hinkt Samsung weit hinterher. Immerhin verspricht Samsung, das Update für die reguläre Galaxy-S24-Serie noch vor Ende des ersten Quartals 2025 bereitzustellen. Das wird auch höchste Zeit, denn mit Android 16 steht schon bald das nächste große Update bereit – und dann beginnt der Spaß von Neuem.

Anzeige

Das erwartet euch mit Android 15:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.