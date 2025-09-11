Gute Nachrichten für alle, die ein aktuelles Xiaomi-Smartphone besitzen

Xiaomi wird viele Smartphone-Besitzer bald sehr glücklich machen.

Der Termin steht fest: Am 24. September stellt Xiaomi neue Smartphones vor. Gleichzeitig soll auch das große Software-Update HyperOS 3 angekündigt werden. Damit würden auch Besitzerinnen und Besitzer von Xiaomi-Geräten außerhalb Chinas von der neuesten Version der Oberfläche profitieren.

Xiaomis HyperOS 3 steht vor der Tür

Schon Ende August startete HyperOS 3 in China – zunächst als Beta-Version für ausgewählte Flaggschiffe. Jetzt folgt der nächste Schritt: Rund ein Dutzend weiterer Modelle sollen bis Ende des Monats Zugang zum Update oder zumindest zum Testprogramm erhalten. In Europa soll Xiaomi die Bühne seines kommenden Launch-Events der neuen 15T-Serie für die Enthüllung der neuen Software nutzen:

Neben den zwei Smartphones soll Xiaomi das HyperOS 3 als „große Überraschung“ ankündigen. Der offizielle HyperOS-Account deutete bereits an, dass die neue Software einen wichtigen Teil des Events ausmachen wird. Das Ziel dürfte ein schneller globaler Rollout sein, der möglichst viele aktuelle Geräte erreicht und Xiaomis Position im Konkurrenzkampf mit Samsung, Huawei und Apple stärkt.

Software-Update könnte schnell erscheinen

Habt ihr ein aktuelles Xiaomi-Smartphone, stehen die Chancen gut, dass ihr schon bald das Update erhaltet. HyperOS 3 soll dabei nicht nur optische Neuerungen bringen, sondern auch enger mit KI-Features und IoT-Geräten zusammenarbeiten – ein Schritt, mit dem Xiaomi die eigenen Smartphones stärker als Schaltzentrale im Alltag positionieren will.

Noch ist unklar, welche Modelle in Europa zuerst mit dem Update versorgt werden. In China ist bereits eine Liste aufgetaucht. Doch eins ist sicher: Mit dem Event am 24. September beginnt eine neue Runde im Rennen um das beste Smartphone-Erlebnis. Samsung und Apple haben mit One UI 8 und iOS 26 vorgelegt und Xiaomi will mit HyperOS 3 zeigen, dass die chinesische Oberfläche mithalten kann. Wie gut sie am Ende ist, wird sich noch zeigen müssen.