Gute Nachrichten für alle, die ein Samsung Galaxy A53 und A33 besitzen

Samsung hat die älteren Mittelklasse-Smartphones nicht vergessen.

Samsung hat mit Android 16 und One UI 8 sehr viel Arbeit vor sich. Das gilt besonders bei älteren Smartphones, die an die neue Software angepasst werden müssen. Aufgegeben wird aber nicht – deswegen sind nun auch das Galaxy A53 und A33 mit dabei.

Samsung arbeitet an weiteren Android-16-Updates

Für Besitzer eines Samsung Galaxy A33 oder Galaxy A53 gibt es wirklich gute Nachrichten: Auf den Servern des südkoreanischen Technologieriesen wurden neue Firmware-Versionen entdeckt, die auf das kommende One-UI-8-Update hinweisen. Die Versionsnummern A336BXXUDGYG1 und A536BXXUGGYG1 verraten, dass bei Samsung die Entwicklung des Updates für diese beliebten Mittelklasse-Smartphones bereits in vollem Gange ist.

Samsung soll diesmal besonderen Wert auf eine fehlerfreie Einführung des Updates legen. Nach den Schwierigkeiten beim Rollout von One UI 7 will der Konzern laut Insidern nichts dem Zufall überlassen. Die neue Software durchläuft aktuell intensive Testphasen, um einen reibungslosen Start zu garantieren. Das Update wird nicht nur One UI 8 bringen, sondern auch das neueste Android 16 – und damit frische Funktionen und verbesserte Sicherheit für eure Smartphones.

Zeitplan bleibt im Dunkeln

Selbst beim kürzlich stattgefundenen Unpacked Event, wo Samsung seine neuen Falt-Smartphones mit One UI 8 präsentierte, schwieg der Hersteller zur Veröffentlichung des Updates für bestehende Geräte. Die Entdeckung der Firmware auf den Servern ist jedoch ein gutes Zeichen, dass die Entwicklung voranschreitet (Quelle: SamMobile).

Dabei wurde kürzlich bekannt, dass Samsung erste Probleme hat. Eine fast finale Version von Android 16 und One UI 8 für die Galaxy-S25-Smartphones wurde verändert. Es wurde eine Funktion entfernt. Eigentlich wurde erwartet, dass der Release zumindest für diese Smartphones kurz bevorsteht. Mit diesem Rückschlag lässt Samsung wieder viel Raum für Spekulationen.