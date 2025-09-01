Gute Nachrichten für alle, die ein Samsung Galaxy S23 besitzen

Samsung frischt die Galaxy-S23-Smartphones auf.

Samsung hat den Startschuss gegeben: Besitzerinnen und Besitzer der Galaxy-S23-Smartphones können ab sofort die erste Beta-Version von One UI 8.0 ausprobieren. Mit dem Update zieht Android 16 auf die Geräte ein – und bringt zahlreiche frische Funktionen sowie den neuesten Sicherheitspatch von September 2025 mit. Zunächst läuft das Programm in Indien, doch weitere Länder sollen in den kommenden Wochen folgen.

Samsung Galaxy S23 erhält Android 16

Das Update für die Galaxy-S23-Smartphones auf Android 16 und One UI 8 trägt die Firmware-Version S91xBXXU8ZYHB und bringt es auf stolze 3,1 Gigabyte. Wer mitmacht, bekommt nicht nur eine aktualisierte Basisversion von Android, sondern auch viele sichtbare Veränderungen. Dazu gehört etwa eine neu gestaltete Quick-Share-Oberfläche, die sich über den ganzen Bildschirm zieht und deutlich einfacher wirkt. Auch Samsungs KI-Tools wurden überarbeitet: „AI Select“ soll smarter und alltagstauglicher werden.

Spannend sind auch die Neuerungen im Bereich Produktivität. Samsung DeX erhält jetzt eine Rotationsfunktion, mit der ihr den Bildschirm flexibler einsetzen könnt. Dazu kommt eine frische Version des Samsung-Internet-Browsers, die optisch modernisiert wurde. Auch die Kalender- und Erinnerungen-Apps zeigen sich überarbeitet, während die Wetter-App ein komplett neues Design erhalten hat. Außerdem hat Samsung den „Secure Folder“ überarbeitet und verspricht ein deutlich höheres Sicherheitsniveau (Quelle: SamMobile).

So könnt ihr mitmachen

Wer die Beta von Android 16 und One UI 8 ausprobieren möchte, muss sich über die Samsung-Members-App anmelden. Nach der Registrierung kann das Update wie gewohnt über die Einstellungen geladen und installiert werden. Danach startet das Galaxy S23 neu.

Weil es sich um eine Beta handelt, kann die Software Fehler oder Leistungseinbußen enthalten. Samsung ruft die Tester deshalb ausdrücklich dazu auf, Probleme direkt über die Members-App zu melden. So trägt die Community dazu bei, dass die finale Version stabil und zuverlässig läuft, wenn sie Ende des Jahres weltweit ausgerollt wird.