Gute Nachrichten für alle, die ein Samsung Galaxy S24 nutzen

Samsung macht bei den S24-Modellen endlich Nägel mit Köpfen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung gibt den Startschuss: Die stabile Version von One UI 8.0, basierend auf Android 16, ist offiziell für die Galaxy-S24-Reihe erschienen. Zunächst rollt das Update in Südkorea aus, doch traditionell dauert es nicht lange, bis es auch weltweit verfügbar ist. Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra (Test) können also schon bald mit der neuen Software rechnen.

Anzeige

Galaxy-24-Modelle bekommen Android 16

Die Firmware trägt die Versionsnummer S92xNKSU4CYI7 und bringt eine ganze Palette an Neuerungen mit. Neben optischen Anpassungen an der Benutzeroberfläche hat Samsung vor allem an den Funktionen gearbeitet, die im Alltag den Unterschied machen: verbesserte Kamera-Features, smartere Kommunikationsoptionen und erweiterte Tools für Multitasking und Produktivität. Auch Gesundheitstracking, Sicherheit, Privatsphäre und Barrierefreiheit wurden aufgewertet (Quelle: SamMobile).

Die wichtigsten Änderungen in One UI 8 fassen wir für euch im Video zusammen:

Anzeige

One UI 8: Wie immer erst in Südkorea

Der Ablauf folgt einem bekannten Muster: Große One-UI-Updates landen zuerst in Samsungs Heimatmarkt Korea, bevor sie in Wellen auf die internationalen Geräte verteilt werden. In der Vergangenheit dauerte es selten länger als wenige Tage, bis die High-End-Modelle auch in Europa, den USA und anderen Regionen die neue Software erhielten.

Für Nutzer bedeutet das: Wer ein Galaxy S24 besitzt, sollte regelmäßig in den Einstellungen nachsehen. Damit dürfte euer Smartphone nicht nur sicherer werden, sondern sich auch spürbar frischer anfühlen.

Auch Besitzer eines der Samsung-Galaxy-S23 oder -S22-Modelle werden noch One UI 8 spendiert bekommen – aber zu einem späteren Zeitpunkt. Samsung hat erst kürzlich verraten, welche Geräte noch alle das Upgrade auf Android 16 dieses Jahr bekommen – und es sind eine ganze Menge.