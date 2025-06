Gute Nachrichten für alle, die eine Samsung Galaxy Watch 6 tragen

Samsung hält seine Galaxy-Smartphones immer auf dem neuesten Stand. Bei den Smartwatches sieht es anders aus. Dort gibt es nicht so häufig neue Software-Updates. Umso glücklicher können sich die Besitzerinnen und Besitzer schätzen, wenn es wieder so weit ist. Dieses Mal hat es die Galaxy-Watch-6-Modelle getroffen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung bringt Galaxy Watch 6 auf den neuesten Stand

Samsung verteilt ab sofort ein neues Sicherheitsupdate für die Galaxy-Watch-6-Serie. Die neue Firmware mit den Buildnummern R940XXS1BYE9 (Watch 6) und R960XXS1BYE9 (Watch 6 Classic) steht zunächst für Besitzer in den USA zum Download bereit. Das Update enthält den Sicherheitspatch für Mai 2025 und optimiert die Systemstabilität der Uhren. Ihr könnt das Update entweder direkt in den Watch-Einstellungen oder über die Samsung-Wearables-App auf eurem Smartphone installieren. In Kürze soll es auch in weiteren Regionen angeboten werden.

Anzeige

Der Mini-Patch bringt zwar keine spannenden Features, schließt aber wichtige Sicherheitslücken. Parallel bereitet Samsung die Smartwatches auf das große Wear-OS-6-Update vor, das schon bald erwartet wird. Samsung hat bereits bestätigt, dass sowohl die Galaxy Watch 6 als auch die Galaxy Watch 6 Classic das große Betriebssystem-Update erhalten werden. Wann genau die Beta-Phase startet, ist allerdings noch offen (Quelle: 9to5Google).

Großes Software-Update steht bevor

Wear OS 6 wird im Juli erwartet, wenn Samsung die neuen Galaxy-Watch-8-Smartwatches enthüllt. Nach einem Beta-Test für die Galaxy-Watch-7-Modelle dürften auch ziemlich zeitnah noch ältere Smartwatches versorgt werden. Selbst die Galaxy Watch 4 soll die neue Version mit der überarbeiteten Oberfläche One UI 8 Watch erhalten.

Spannend wird es sein, zu sehen, wie lange Samsung für die Updates der älteren Uhren benötigt. Bei den Smartphones hat es zuletzt mit Android 15 und One UI 7 sehr lange gedauert. Mit Android 16 und One UI 8 soll es dieses Mal viel schneller gehen. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.