Gute Nachrichten für alle, die einen neuen Fernseher kaufen wollen

Während fast alles teurer wird, gibt es bei Fernsehern von Samsung, LG und Co. eine erfreuliche Ausnahme.

Gute Nachrichten für alle, die über den Kauf eines neuen Fernsehers nachdenken oder ein altes Gerät ersetzen müssen. Laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes sind die Preise für Fernsehgeräte im Oktober 2025 um beachtliche 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Diese Entwicklung steht im deutlichen Gegensatz zur allgemeinen Teuerungsrate, die im selben Zeitraum bei 2,3 Prozent lag.

Fernseher von LG, Samsung und anderen Marken werden günstiger

Der positive Preistrend beschränkt sich dabei nicht nur auf Fernseher. Auch viele andere Produkte der Unterhaltungselektronik und Computer-Hardware sind spürbar günstiger geworden. So zahlte man für Monitore 6,3 Prozent weniger, für tragbare Computer 5,5 Prozent und für Mobiltelefone ohne Vertrag immerhin 4,0 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor.

Allerdings folgen nicht alle Elektronikartikel diesem Muster. Bei Smartwatches und Fitnesstrackern verzeichneten die Statistiker einen Preisanstieg von 2,7 Prozent. Auch E-Book-Reader wurden mit einem Plus von 2,0 Prozent etwas teurer.

Der Blick auf die langfristige Entwicklung bestätigt den Trend jedoch: Zwischen 2020 und 2024 fielen die Preise für Fernseher sogar um 16,1 Prozent. Eine bemerkenswerte Ausnahme bilden hier Kameras, die sich im selben Zeitraum um 27,0 Prozent verteuerten. (Quelle: Destatis)

TVs von LG und Samsung stark rabattiert

Als Hauptgründe für den Preisverfall bei Elektronikgeräten wie Fernsehern gelten der schnelle technische Fortschritt und ein intensiver globaler Wettbewerb. Hinzu kommt eine zunehmende Sättigung des Marktes – viele Geräte sind technisch so ausgereift, dass Verbraucher sie seltener ersetzen. Diese Situation sorgt für einen Käufermarkt, während in anderen Bereichen wie bei Lebensmitteln oder Dienstleistungen die Preise weiterhin spürbar anziehen.

Besonders rund um Shopping-Events wie dem Black Friday sind Fernseher als Schnäppchen zu bekommen – bei MediaMarkt gibt es beispielsweise bereits jetzt die aktuellen OLED-Modelle von LG (bei MediaMarkt ansehen) und Samsung (bei MediaMarkt ansehen) zu Spitzenpreisen.