Gute Nachrichten für alle, die eines dieser sechs Samsung-Geräte haben

Samsung verteilt One UI 8 nicht nur an Premium-Geräte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung verteilt One UI 8, basierend auf Android 16, ab heute auf sechs Modelle der Galaxy-Familie – die komplette Galaxy-Tab S9-Serie sowie die Budget-Smartphones Galaxy A15 und Galaxy A16. Der Rollout beginnt wie üblich in Korea, bevor die Updates Schritt für Schritt in weitere Länder gelangen.

Anzeige

One UI 8 für weitere Galaxy-Geräte

Während das Tab S9 die neue Version vermutlich schon in wenigen Tagen weltweit erhält, müssen Käufer von A15 und A16 wohl noch einige Wochen Geduld haben (Quelle: SamMobile).

Wer eines der drei Geräte besitzt und nicht auf den automatischen Rollout warten will, kann auch versuchen, den Update-Prozess manuell zu starten: In den Einstellungen auf „Software-Update“ tippen und dann „Herunterladen und installieren“ auswählen.

Kollege Severin verrät euch im Video, was die größten Neuerungen in One UI 8 sind:

Dass nicht nur eher teure Geräte wie die Galaxy-Tab-S9-Tablets One UI 8 bekommen, sondern Samsung das Update jetzt auch schon für Budget-Smartphones ausrollt, dürfte für die Besitzer eine schöne Überraschung sein.

Anzeige

Das hält One UI 8 für euch bereit

Das Update bringt die typischen Neuerungen von One UI 8 mit – visuelle Verbesserungen, optimierte Bedienung, zusätzliche Personalisierungsoptionen und unter der Haube die volle Android-16-Basis. Für viele bedeutet das nicht nur mehr Komfort, sondern auch langfristige Sicherheit.

Der Konzern hatte sich lange Kritik anhören müssen, zu langsam bei Software-Rollouts zu sein. Mit den letzten One-UI-Versionen hat er das Bild deutlich gewandelt: Viele Galaxy-Geräte bekommen Updates schneller und länger als vergleichbare Android-Konkurrenten.

Wer wissen will, ob auch das eigene Gerät bald an der Reihe ist, findet auf Samsungs offizieller Webseite die aktuelle Rollout-Roadmap für qualifizierte Galaxy-Geräte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.