Gute Nachrichten für alle, die ihr Auto noch lange nicht stehen lassen wollen

Senioren können sich entspannt zurücklehnen – die neuen Führerschein-Vorgaben kümmern sich um andere Verkehrsteilnehmer.

Das Europaparlament hat entschieden und neue Vorgaben für den Führerschein in der EU gefasst. Nicht mit dabei sind verpflichtende Gesundheitschecks für Fahrer älterer Semester. Sie gehörten zu den umstrittensten Änderungsvorschlägen und sind nun komplett vom Tisch.

EU macht Senioren das Leben leicht

Mit ihrer Entscheidung stellt die EU es Mitgliedsstaaten allerdings künftig frei, eigene nationale Vorgaben zu schaffen, die auch gesundheitliche Eignungstests beinhalten können. Sie widersprechen künftig nicht europäischem Recht, sind aber auch nicht verpflichtend einzuführen. Es kommt in dieser Hinsicht also weiter darauf an, in welchem Land die Autofahrer ihren Führerschein machen bzw. verlängern.

Genau das Gegenteil, nämlich länderübergreifend gleiche Vorgaben, sollen mit den Beschlüssen umgesetzt werden. Dazu gehören:

Sicherheitsvorgaben für Fahrschüler: In den Fahrschulen in der EU soll Sicherheit größer geschrieben werden, insbesondere das Handyverbot am Steuer und die Gefahren, die im toten Winkel lauern können, rücken dabei verstärkt in den Fokus. Andere gefährdete Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer und Fußgänger, sollen Fahranfängern näher gebracht werden.

Angeglichene Probezeit: Fahranfänger kriegen in der gesamten EU künftig eine mindestens zweijährige Probezeit aufgebrummt. Währenddessen gelten verschärfte Regeln. Außerdem wird begleitetes Fahren ab 17 ebenfalls EU-weit eingeführt.

Länderübergreifender Führerscheinentzug: Wer in einem EU-Land den Lappen abgeben muss, soll damit grundsätzlich die Fahrerlaubnis verlieren. Bisher endet die Zuständigkeit der nationalen Behörden und damit auch die Möglichkeit zum Entzug der Fahrerlaubnis an der Landesgrenze. Informationen über entsprechende Verstöße sollen dafür auch EU-weit geteilt werden.

Digitaler Führerschein: Bis spätestens 2030 soll der Führerschein auch rein digital angeboten werden. Das soll den Nutzungsgewohnheiten besonders jüngerer Autofahrer entgegenkommen.

Lkw- und Busführerschein: Für angehende Lkw- und Busfahrer und -fahrerinnen wird die Ausbildung vereinfacht. Gleichzeitig sollen die Sicherheitsstandards gehoben werden. Lkwfahrer sollen künftig schon mit 18 in den Beruf einsteigen können, Busfahrer ab 21. Der Berufsstart wird damit um jeweils 3 Jahre vorgezogen.

Elektrofahrzeuge: Caravans mit E-Antrieb werden beim normalen Führerschein bevorzugt. Die Gewichtsgrenze von derzeit 4,25 t wird für Elektro-Camper angehoben. Der gleiche Schritt ist auch für Elektro-Pkw vorgesehen und trägt dem grundsätzlich höheren Gesamtgewicht von E-Autos Rechnung (Quelle: Tagesschau).

Mehr Sicherheit auf der Straße, aber wann?

Die Vorgaben sind nun final beschlossen, nachdem sich die EU in verschiedenen Gremien seit Monaten damit beschäftigt hat. Während dieser Verhandlungen sind unter anderem die Gesundheitschecks im Alter rausgeflogen.

Bis wann genau die Mitgliedsstaaten die Entscheidung der EU in nationales Recht umgesetzt haben müssen, steht noch nicht fest. Experten erwarten aber, dass es bis 2028 dauern könnte. Ob schon zuvor eine Verbesserung der Sicherheit auf Europas Straßen zu erwarten ist, muss sich zeigen.