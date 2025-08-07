Gute Nachrichten für Gaskunden? Umlage gestrichen – doch das reicht nicht

Die Gasumlage wird gestrichen – doch wer mit Gas heizt, braucht trotzdem nicht auf einen Geldsegen hoffen.

Endlich mal wieder gute Nachrichten für Gaskunden, sollte man meinen: Die geplante Streichung der Gasumlage ist in trockenen Tüchern, darauf hat sich das Kabinett mit Einführung des neuen Energiewirtschaftsgesetzes geeinigt (Quelle: Spiegel). 2022 eingeführt, soll 2026 wieder Schluss sein, was dann für eine spürbare Entlastung bei den Gaskosten führt. Oder nicht?

Gasumlage macht realen Preis nicht günstiger

Laut Angaben des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums sollen alle Gaskunden Deutschlands 2026 insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro einsparen, da der Bund die Gasspeicherumlage dann übernimmt. Je nach Verbrauch gibt das Ministerium das Sparpotenzial für Haushalte zwischen 30 und 60 Euro pro Jahr an.

Doch aus der schönen Rechnung wird so einfach nichts. Wie unser Kollege Peter Hryciuk berechnet hat, kommt wieder je nach Verbrauch eine vermeintliche Ersparnis von 0,3 Cent pro Kilowattstunde zusammen. Doch der ebenfalls ab 2026 wieder steigende CO₂-Preis frisst dieses Minus locker auf.

Dadurch wird zum Jahreswechsel nämlich ein Plus von 1,3 Cent erwartet. Allein diese beiden Effekte machen also effektiv eine Preissteigerung von 1 Cent pro kWh ab 2026 aus – so viel zur groß angekündigten Sparmaßnahme der CDU-geführten Bundesregierung.

Gasheizung wird zur Kostenfalle – auch ohne Umlage

Im Gegensatz zur verschenkten Chance, bei der Stromsteuersenkung allen Verbrauchern etwas Gutes zu tun, soll die Gasumlage dieses Mal immerhin wirklich für alle Kunden wegfallen. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch private Verbraucher sollen etwas davon haben – auch wenn der Profit eben dank des steigenden CO₂-Preises nicht sichtbar ins Gewicht fällt.

Das beste Fazit, das sich derzeit ziehen lässt, lautet also: Ohne Gasumlage wird die Preissteigerung im kommenden Jahr etwas gemildert. Trotzdem sollte niemand mit Gasheizung erwarten, dass die fossile Heiztechnik sich noch einmal lohnen wird. Der Wechsel auf Alternativen wie eine Wärmepumpe kann sich hingegen auszahlen.