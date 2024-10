Gute Nachrichten für Samsung-Fans: Galaxy S26 wird besser als erwartet

Samsung arbeitet aktuell auf Hochtouren, um die neuen Galaxy-S25-Smartphones für Anfang 2025 fertigzustellen. Und obwohl noch nicht einmal die nächste Generation da ist, gibt es im Hinblick auf die übernächste Generation auch gute Nachrichten.

Samsung Galaxy S26 auch mit Qualcomm-Chip

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Samsung alle Galaxy-S25-Smartphones mit dem neuesten Qualcomm-Chip ausstattet. Wie sich herausstellt, wird das keine einmalige Sache sein. Demnach wird Samsung auch alle Galaxy-S26-Modelle nur mit Qualcomm-Chips ausliefern. Der Exynos-Chip soll laut der gleichen Quelle erst 2027 zurückkommen – also in den Galaxy-S27-Modellen (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Für Samsung wäre das ein ungewöhnlicher Schritt, denn vor Jahren hat das Unternehmen gesagt, dass ab 2025 ein Galaxy-Chip speziell für Smartphones erscheinen soll. Davon ist mittlerweile keine Rede mehr. Stattdessen setzt Samsung wohl in den kommenden zwei Smartphone-Generationen voll auf Qualcomm und will erst 2027 wieder mit einem High-End-Exynos-Chip an den Start gehen.

Dafür soll der nächste Exynos-Chip im 2-nm-Verfahren gefertigt werden und damit in Sachen Leistung und Effizienz neue Maßstäbe setzen. Bisher hängen die Exynos-Chips von Samsung besonders Qualcomm hinterher. Samsung-Fans dürften also kaum enttäuscht sein, dass Samsung den Snapdragon 8 Elite in allen Galaxy-S25-Modellen und dessen Nachfolger in allen Galaxy-S26-Modellen verbaut.

Anzeige

Samsung-Smartphone mit „for Galaxy“-Ausführung?

Samsung könnte sich mit den Qualcomm-Chips im Vergleich zu den anderen Herstellern trotzdem noch etwas abheben, indem eine spezielle „for Galaxy“-Version genutzt wird. Diese könnte etwas höher getaktet sein und damit mehr Leistung bringen. Das hat Samsung bereits in der Vergangenheit bei den Galaxy-S23-Modellen gemacht, wo es auch nur Qualcomm-Chips gab. Dort kam ein Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy mit mehr Leistung zum Einsatz. Ob es dazu kommt, erfahrt ihr aber erst Anfang 2025, wenn die Galaxy-S25-Modelle vorgestellt werden.

Dieser Qualcomm-Chip steckt im kommenden Samsung Galaxy S25:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.