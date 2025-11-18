Gute Nachrichten für Sparfüchse: Samsung Galaxy A57 soll S26 übertrumpfen

Samsung könnte beim Galaxy S26 erneut hinter einem Mittelklasse-Handy landen – das ist schon beim Galaxy S25 passiert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neue Informationen aus einer chinesischen Datenbank deuten auf eine kuriose Entwicklung bei Samsung hin. Das kommende Mittelklasse-Smartphone Galaxy A57 5G könnte in einem entscheidenden Punkt besser ausgestattet sein als das zukünftige Flaggschiff Galaxy S26. Konkret geht es um die Ladegeschwindigkeit, bei der das günstigere Modell erneut die Nase vorn haben soll.

Anzeige

Samsung Galaxy A57 lädt mit 45 Watt

Ein Eintrag bei der Zertifizierungsbehörde 3C zeigt, dass das Galaxy A57 mit bis zu 45 Watt geladen werden kann. Ein früherer Eintrag für das kommende Galaxy S26 listet hingegen nur eine Ladeleistung von 25 Watt. Das wäre besonders bemerkenswert, da die A-Serie preislich deutlich unter der S-Serie angesiedelt ist – eine kuriose Situation für den Hersteller und eine gute Nachricht für alle, die nicht immer zum teuersten Gerät greifen wollen.

Schon beim Vorgängermodell, dem Galaxy A56 (Test), war eine ähnliche Konstellation zu beobachten. Auch hier lud das Mittelklasse-Gerät mit 45 Watt schneller als das Basismodell des Galaxy S25 mit 25 Watt. Samsung könnte diese Strategie beibehalten, die teureren Plus- und Ultra-Modelle mit 45 oder 60 Watt auszustatten, während das Standard-Flaggschiff bei der geringeren Ladeleistung verharrt (Quelle: AndroidAuthority).

Erwartet wurde eigentlich, dass Samsung den Nachteil des Galaxy S25 gegenüber dem Galaxy A56 mit dem Galaxy S26 und einer höheren Ladegeschwindigkeit beseitigt.

Anzeige

Samsung Galaxy S26 ist sonst überlegen

Allerdings wird das Galaxy S26 in fast allen anderen Bereichen überlegen sein. Experten erwarten, dass Samsung beim günstigeren Galaxy A57 an anderer Stelle spart – etwa beim Chip, der Kamera ohne Teleobjektiv und dem Verzicht auf kabelloses Laden.

Auch die fortschrittlichen KI-Funktionen dürften weitgehend den teureren S-Klasse-Modellen vorbehalten bleiben. Wer also ein rundum leistungsstarkes Smartphone sucht, wird voraussichtlich weiterhin zur S-Klasse greifen müssen. Wer hingegen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, der dürfte bei der A-Klasse gut aufgehoben sein.