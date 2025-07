Gute Nachrichten, wenn ihr ein neues Smartphone braucht

Wer sich ein neues Smartphone gönnt, kann künftig auf fairere Preisen hoffen.

Der Hersteller des bekannten Gorilla Glass hat sich verpflichtet, keine wettbewerbsfeindlichen Exklusivverträge mehr abzuschließen. Damit reagiert der Konzern auf Forderungen der EU-Kommission.

Gorilla Glass: Corning verzichtet auf Preisdruck

Die EU-Kommission hatte den Gorilla-Glass-Hersteller Corning verdächtigt, seine Vormachtstellung bei Display-Glas auszunutzen. Der Vorwurf: Wer als Smartphone-Produzent bei Corning einkauft, sollte sich verpflichten, fast ausschließlich Glas dieses Anbieters zu verwenden. Diese Praxis hat die EU als Risiko für den Wettbewerb eingeschätzt, was am Ende auch die Preise für Smartphone-Käufer in die Höhe getrieben haben könnte.

Jetzt macht Corning einen Rückzieher. Der Hersteller will sämtliche Exklusivbindungen aus bestehenden Verträgen streichen. Auch für neue Verträge gilt demnach, dass solche Klauseln nicht mehr verwendet werden dürfen. Im Europäischen Wirtschaftsraum darf Corning zudem weder Quoten festlegen noch Hersteller dazu drängen, bei der Wahl ihrer Lieferanten Rücksicht auf Corning zu nehmen.

In Märkten außerhalb der EU gelten etwas andere Regeln. Dort darf Corning von seinen Kunden verlangen, dass sie bis zur Hälfte ihres Glasbedarfs bei ihm decken. Rabattaktionen oder Preisvorteile als Anreiz sind jedoch ausdrücklich verboten (Quelle: heise online).

Bei Patentstreitigkeiten muss sich Corning ebenfalls künftig zurückhalten. Vertragsstrafen oder Drohungen auf Basis von Geschäftsbedingungen dürfen nicht mehr Teil solcher Auseinandersetzungen sein. Für die EU war das ein wichtiger Punkt, um zu verhindern, dass sich der Hersteller auf juristischem Wege Vorteile verschafft.

Was bedeutet das für Smartphone-Käufer?

Smartphone-Hersteller haben künftig mehr Spielraum bei der Beschaffung von Display-Glas. Das könnte langfristig zu mehr Wettbewerb und faireren Preisen führen – und es neuen Anbietern ermöglichen, sich auf dem Markt zu behaupten. Im besten Fall sorgt das wiederum für sinkende Preise, von denen Smartphone-Käufer profitieren.