H2C kann einpacken: Prusa zeigt Bambu Lab, wie es richtig geht

Ein neues System von Prusa und Bondtech will das Problem der Materialverschwendung im 3D-Druck endgültig lösen und wird für Bambu Labs neuen H2C zum Problem.

Der Markt für Multimaterial-3D-Druck ist richtig in Bewegung gekommen. Kaum ist der H2C angekündigt, kontern die europäischen Pioniere Prusa Research und Bondtech mit einer eigenen, vielleicht sogar clevereren Lösung: dem INDX-System. Es verfolgt einen völlig anderen Ansatz, der die Technologie von Bambu Lab fast schon kompliziert aussehen lässt.

Prusa kontert mit INDX-System

Gerade erst hat Bambu Lab mit dem H2C einen neuen 3D-Drucker vorgestellt, der mit seinem „Vortek Hotend Change System“ für Furore sorgt. Bis zu sechs austauschbare Druckköpfe, die dank Induktionsheizung in nur acht Sekunden einsatzbereit sind, sollen den Materialabfall beim Farbwechsel drastisch reduzieren – ein Hauptkritikpunkt bisheriger Systeme. Es hat durch das AMS trotzdem einen Geschwindigkeitsnachteil. Genau da kommt Prusa ins Spiel.

Das INDX-System, das für den neuen Prusa CORE One und One L entwickelt wird, ist im Kern ein ultraleichter Werkzeugwechsler. Statt jedoch komplette und teure Druckköpfe auszutauschen, trennt die Architektur diese einfach in zwei Teile. Es gibt einen einzigen „Smart Head“, der sich auf den Achsen bewegt und alle teuren Komponenten enthält – die neuartige Induktionsheizung und den dynamischen Extruder-Antrieb. An der Front des Druckers warten bis zu acht „passive Werkzeuge“. Diese bestehen im Wesentlichen nur noch aus einem Filamentkanal und einer speziellen Düse. Sie sind mechanisch simpel, günstig in der Herstellung und enthalten keinerlei Elektronik oder Kabel.

Die wahre Magie passiert beim Werkzeugwechsel. Der „Smart Head“ dockt an einem der passiven Werkzeuge an und erhitzt dessen Düse berührungslos per Induktion. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Da nur die winzige Düse und nicht ein ganzer Heizblock erhitzt wird, ist auch das Abkühlen extrem schnell. Dadurch wird das gefürchtete Nachtropfen (Oozing) von Filament aus den geparkten Düsen effektiv verhindert – und das fast ohne Energie- und Zeitverlust. Ein kompletter Wechsel von einem Material zum nächsten soll so in nur 12 Sekunden abgeschlossen sein, und das nahezu komplett ohne den Abfall, der bei klassischen Filament-Wechslern entsteht.

In diesem Video wird das System im Detail gezeigt:

Bambu Lab H2C im Nachteil

Beim H2C dauert der Vorgang etwas länger und es kann trotzdem noch zu Müll kommen, da je nach Anzahl der Farben weiterhin Filament geschnitten werden muss. Zudem braucht die Zuführung aus dem AMS länger. Bei Prusa sind die PTFE-Schläuche schon an den Düsen und es wird viel weniger Zeit verschwendet.

Die Markteinführung des INDX-Systems ist für das erste Quartal 2026 geplant und startet mit einer „Founders Edition“, die als Upgrade-Kit direkt über Bondtech vertrieben wird. Für vier Düsen werden 499 Euro fällig, bei 8 Düsen sind es 699 Euro (Quelle: Prusa).

Bambu-Lab-Fan schaut zu Prusa Es bleibt abzuwarten, welches Konzept sich durchsetzt. Die Idee, die teure Technik zu zentralisieren und die Werkzeuge so günstig wie möglich zu halten, hat in meinen Augen sehr großes Potenzial. Eigentlich habe ich sehr auf den H2C geschaut, doch so wirklich hat mich das Konzept nicht überzeugt. Der Wechsel dauert zu lange, das System arbeitet in meinen Augen ziemlich laut und produziert trotzdem noch etwas Müll. Prusas Lösung spricht mich dieses Mal deutlich mehr an. Peter Hryciuk

