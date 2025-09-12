„Hab’ jetzt die Schnauze voll“: Samsung-Aktion von o2 endet im Debakel

Mit dieser Aktion hat sich der Provider und vielen Kunden anscheinend keinen Gefallen getan.

Neues Galaxy-Foldable, Samsung-Galaxy-Smartwatch und auch noch ein Galaxy Tab S10+ oder S10 Ultra – das alles gab es in Form eines Vorbesteller-Bundles bei o2 zu kaufen. Doch einige Kunden warten bis heute auf ihre Tablets. o2 sagt, dass die Aktionsware vergriffen ist und bietet den Kunden „aus Kulanz“ ein deutlich schlechteres Ersatzgerät an. Vielen Kunden reicht das nicht. Sie fühlen sich von o2 regelrecht über den Tisch gezogen.

o2 gehen bei Bundle-Angebot die Tablets aus

Bestandskunden konnten das Galaxy Flip 7 oder Galaxy Fold 7 über o2 vorbestellen und den Kaufpreis in Form von monatlichen Raten über einen Zeitraum von zwei Jahren bezahlen. Als Zugabe winkten bei Flip 7 eine Samsung Galaxy Watch 8 sowie ein Samsung Galaxy Tab S10+, beim Fold 7 gab es eine Galaxy Watch Ultra und ein Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Während Smartwatch und Foldable zum Verkaufsstart zusammen ausgeliefert wurden, mussten Kunden das Tablet nachträglich über das o2-Hardware-Portal ordern. Doch genau das ging auf einmal für viele Kunden nicht mehr, wie ein Blick in den offiziellen Sammel-Thread zur Aktion im o2-Forum beweist (Quelle: o2online.de). Die Tablets waren plötzlich vergriffen, die Kunden schauen in die Röhre, der Ärger ist groß. Der entsprechende Thread im o2-Forum ist inzwischen über 100 Seiten lang und hat knapp 2.500 Antworten.

o2 ändert nachträglich Teilnahmebedingungen

Allem Anschein nach hat o2 die Teilnahmebedingungen der Bundle-Aktion nachträglich angepasst. Das Enddatum wurde vorgezogen, zudem wurde der Passus „Solange der Vorrat reicht“ ergänzt. Laut Punkt 13 der neuen Teilnahmebedingungen (die ursprünglichen sind online nicht mehr zu finden) räumt sich o2 das Recht für die Änderungen zwar ein, erklärt jedoch auch, dass die Teilnehmer darüber umgehend via E-Mail in Kenntnis gesetzt werden (Quelle: o2-TNB). Antworten aus dem Forum legen nahe: Das ist nicht bei jedem passiert. Einige Nutzer stießen erst bei der Recherche im Forum auf die Änderungen.

Kunden wie Forum-User Moikrae, die die Vorbestell-Aktion übers Telefon abgeschlossen haben, wurden laut eigener Aussage von den Mitarbeitern beim Abschluss zudem darüber informiert, dass sie ihr Tablet erhalten werden und stehen nun trotzdem ohne die versprochene Samsung-Hardware da. Für viele ein Desaster. Forum-Nutzer Juglans resümiert: „Absolut unverschämt, was o2 hier abzieht.“ Selbst einige bereits über das Hardware-Portal beantragte Tablets werden anscheinend nicht mehr versendet.

o2 bietet zwei Optionen: Schlechteres Tablet oder Kündigung

Ob die Kunden rein rechtlich gesehen einen Anspruch auf die versprochenen Tablets haben, können wir nicht abschließend beurteilen. Fakt ist: o2 hat mit der Aktion geworben, die Nachfrage anscheinend unterschätzt, hat jetzt etliche unzufriedene Bestandskunden und hofft allem Anschein nach, dass möglichst schnell Gras über die Sache wächst. Unsere Statement-Anfragen über Mail und Telefon blieben bis heute unbeantwortet.

Obwohl sich o2 anscheinend im Recht sieht und die Auslieferung der Aktions-Tablets verweigert, da der Vorrat an Geräten erschöpft ist, bietet man einigen Betroffenen auf deren Nachfrage aus „Kulanz“ ein anderes Tablet an: das Samsung Galaxy Tab S10 FE.

Das Problem: Ein gleichwertiger Ersatz ist das nicht. Das Tab S10 FE ist sowohl dem S10+ als auch dem S10 Ultra in vielen technischen Aspekten weit unterlegen. o2-Forum-Nutzer Findlerman ist am Ende eher widerwillig auf das Angebot eingegangen: „Hab’ jetzt die Schnauze voll und nehme das S10 FE, bevor es gar nichts mehr gibt“.

Wer sich damit nicht zufriedengibt, dem bleibt laut o2 nur noch eine Option: den Vertrag widerrufen und alle Geräte zurückschicken. Eine zufriedenstellende Lösung für alle Kunden bleibt o2 weiterhin schuldig.