Haken setzen und sparen: Der kleine Trick bei Amazon, den viele nicht kennen

Amazon ist für viele die erste Anlaufstelle beim Online-Shopping – doch ein kleiner Trick bleibt fast immer unentdeckt. Direkt unter dem Preis versteckt sich eine unscheinbare Checkbox mit Coupons, die echte Kracher wie Heißluftfritteusen, Powerbanks oder Walking Pads deutlich günstiger machen. Wir zeigen die aktuell besten Deals für euch.
Wer bei Amazon nicht genau hinschaut, zahlt oft den vollen Preis. Dabei schlummert direkt auf der Produktseite häufig ein enormes Sparpotenzial: Die Rabatt-Coupons zum Anklicken. Ein einfacher Haken in einer kleinen Box – und der Preis an der Kasse sinkt.
Bei Amazon gibt es täglich dutzende Produkte, die mit solchen Rabatt-Coupons versehen sind. Eine bunte Auswahl haben wir für euch unten zusammengestellt. Ihr möchtet lieber selbst stöbern? Dann folgt einfach dem Link unten.
Alle Rabatt-Coupons bei Amazon
Unsere Empfehlung: Diese Amazon-Coupons lohnen sich heute wirklich
Im blödesten Moment macht das Handy schlapp? Nicht mit dieser XXL-Powerbank von Anker. Mit 24.000 mAh ist sie sogar stark genug für MacBooks. Mit Rabatt-Coupon kostet sie aktuell 79,99 Euro.
Doppelt hält besser: Diese Heißluftfritteuse von Juskys hat gleich zwei Kammern, um komplette Gerichte im Handumdrehen zu zaubern. Den hervorragend bewerteten (4,6 Sterne) Airfryer gibt es aktuell für 73,09 Euro – ein Rabattgutschein macht's möglich.
Im Home-Office schlanker werden? Das geht mit einem Walking Pad. Durch den Rabattgutschein zahlt ihr derzeit nur rund 120 Euro.
Tschüss, Krümel und Staub! Dieser Handstaubsauger ist ein Liebling auf Amazon und wurde allein im letzten Monat über 1.000 Mal verkauft. Mit Rabatt-Coupon zahlt ihr 41,99 Euro.
Endlich ohne Nackenschmerzen aufwachen: Das Nackenstützkissen von Liebscher & Bracht macht es möglich. Mit Rabatt-Coupon kostet es aktuell 89,10 Euro.
So nutzt ihr die Amazon-Coupons richtig
Rabattgutscheine bei Amazon einzulösen, ist ganz leicht und unkompliziert:
- Gewünschte Produktseite öffnen
- Häkchen bei „Coupon aktivieren“ setzen
- Der Nachlass wird im Warenkorb automatisch berücksichtigt
Wie lange gelten die Amazon-Rabattgutscheine
Kann man mehrere Coupons kombinieren?
Warum sehe ich keinen Rabatt?
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.