Halloween 2025 erklärt: So entstand der gruseligste Tag des Jahres

Wo kommt Halloween eigentlich her, an welchem Datum findet es statt und was wird da gefeiert? Ist der Brauch wirklich aus Amerika zu uns herübergeschwappt oder wo liegen seine Wurzeln? Und wieso wird das Fest auch bei uns immer beliebter? Alle Informationen zu Halloween im Allgemeinen und zum genauen Datum in 2025 findet ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Halloween wird allgemein für einen „Erz-Amerikanischen“ Brauch gehalten, so ähnlich wie die Annahme, Coca-Cola hätte den weiß-roten Weihnachtsmann erfunden. Und hier wie da ist die Annahme falsch. Der Brauch, sich an einem bestimmten Tag im Jahr zu verkleiden und von Tür zu Tür zu ziehen, stammt nämlich ursprünglich aus Irland. Irische Einwanderer haben ihn in die USA gebracht und dort mit der Zeit immer mehr ausgebaut. Aus einem relativ kleinen religiösen Fest wurde so ein landesweiter Brauch, der sicher von der Süßigkeitenindustrie und den Produzenten von Kostümen und Feiertagskarten noch verstärkt wurde.

Anzeige

Wann ist Halloween und worum geht es da eigentlich?

Der 31. Oktober ist die Halloween-Nacht, der Brauch wird immer an diesem Datum gefeiert.

Halloween ist kein offizieller Feiertag. Allerdings ist am 1. November auch der Reformationstag. Der ist in einigen Bundesländern ein katholischer Feiertag. Das sind Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Am 1. November ist Allerheiligen, am Vorabend begingen die Iren den sogenannten Volksbrauch „All Hallows’ Eve“. Hier soll „aller Heiligen“ gedacht werden. Dieser katholische Feiertag wurde notwendig, als in den ersten Jahrhunderten so viele Personen zu Heiligen ernannt wurden, dass man nicht für jeden einen Feiertag einführen konnte.

Halloween hat also durchaus ursprünglich eine christliche (katholische) Bedeutung, obwohl vermutet wird, dass All Hallows’ Eve selbst auf heidnische Bräuche zurückgeht. Es wird unterstellt, dass der Feiertag Allerheiligen einen keltischen Festtag zu Ehren des Totengottes Samhain übernommen hat. Dagegen spricht allerdings, dass Allerheiligen erst im 6. Jahrhundert auf den ersten November gelegt wurde. Bis dahin begingen Christen den Tag im Frühjahr.

Anzeige

Das „moderne“ Halloween kommt seit den 1990er Jahren immer stärker über den großen Teich nach Europa. Angefangen hat es in Frankreich, mittlerweile ist das Fest aber auch hierzulande nicht mehr wegzudenken. Die Süßigkeitenhersteller, Kürbiszüchter und Supermärkte haben sich schon lange darauf eingestellt. Während mehr und mehr Kinder mit entsprechenden Verkleidungen auf Süßigkeitenjagd gehen, feiern ihre älteren Geschwister und Eltern Halloween-Partys.

Was hat es mit dem Halloween-Kürbis (oder –Rübe) auf sich?

Halloween scheint untrennbar mit ausgehöhlten, leuchtenden Kürbissen verbunden zu sein. Und heute ist das wohl auch tatsächlich so, aber ursprünglich war nicht ein Kürbis, sondern die Rübe das Symbol der Halloween-Nacht. Auch dieser Brauch stammt aus Irland.

Anzeige

Dieser Name geht auf eine irische Sage zurück: Der Finsterling Jack Oldfield konnte durch eine List den Teufel in eine Rübe einsperren und er wollte ihn nur herauslassen, wenn der Teufel ihm in Zukunft nicht mehr in die Quere käme.

Nach seinem Tod konnte der Bösewicht wegen seiner Taten nicht in den Himmel kommen, aber auch die Hölle war tabu, da er den Teufel ausgetrickst hatte. Der Höllenfürst schenkte ihm daraufhin eine Rübe und ein Stück glühende Kohle, damit Jack im Dunkeln umherwandern und mit der Rübe als Laterne den Weg ausleuchten konnte. Diese Lampe trägt auch den Namen „Jack O’Lantern“ – also etwa Jack O.-Laterne.

Eigentlich ist also tatsächlich die Steckrübe das Symbol für Halloween, wurde aber in den USA durch den Kürbis ersetzt, da dieser größer und leichter zu verzieren ist.