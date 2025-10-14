Halloween-Bilder zum Ausmalen mit ChatGPT erstellen: So geht’s

Eure Kids lieben Halloween und wünschen sich Bilder zum Ausmalen? Mit ChatGPT könnt ihr sie im Handumdrehen erstellen.

ChatGPT als Bildgenerator für Halloween-Bilder nutzen

Als Basisnutzer könnt ihr bis zu drei Bilder täglich kostenlos generieren. Habt ihr einen Pro-Account, steigt die Anzahl auf bis zu 50 Bildern alle drei Stunden. Genutzt wird dabei GPT-4o, denn diese Version kann aus eurem Textprompt ein Bild erstellen.

Das System funktioniert denkbar einfach:

Ihr öffnet ein Chatfenster mit ChatGPT (alternativ per App)

Teilt ChatGPT euren Bildwunsch mit

Wartet, bis ChatGPT euer Bild generiert hat

Seid ihr fertig, könnt ihr das Bild herunterladen, ausdrucken und eure Kinder können direkt mit dem Ausmalen beginnen. Mit der KI habt ihr sogar die Möglichkeit, ein ganzes Halloween-Malbuch zu generieren, mit dem eure Kinder täglich Spaß haben können.

Wie gut der Output ist, hängt wieder einmal von euren Prompts ab. Wir zeigen euch anhand verschiedener Beispiele, wie flexibel ChatGPT agiert.

Einfache Halloween-Bilder zum Ausmalen mit Altersangabe

Um ein simples Bild zum Ausmalen ohne spezielle Wünsche zu erstellen, reicht ein einzelner Satz als Prompt. ChatGPT nutzt dann gängige Motive und erstellt daraus euer Bild.

Prompt: „Erstelle ein Halloween-Bild zum Ausmalen für ein Kind von 3 bis 6 Jahren“

Resultat:

Halloween-Ausmalbild für ein Kind zwischen 3 und 6 Jahren (© Screenshot GIGA / KI-generiertes Bild)

Ihr hättet jetzt im nächsten Schritt die Möglichkeit, Veränderungen am Bild in Auftrag zu geben. So könntet ihr ChatGPT zum Beispiel befehlen, dass der Geist gegen eine Fledermaus ausgetauscht wird.

Komplexe Halloween-Bilder mit Prompt-Beispielen

Je umfangreicher eure Vorgaben sind, desto spezifischer reagiert die KI. Ich habe noch drei weitere Bilder generieren lassen und gebe euch die Prompts (zum Kopieren und Ausprobieren) gleich dazu:

Prompt: „Erstelle ein Halloween-Ausmalbild für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Im Mittelpunkt soll eine freundliche Fledermaus stehen. Nutze als Motive Spinnennetze, Kürbisse und Gespenster. Die Motive müssen dick umrahmt sein und sollten von einem Kind innerhalb von 30 Minuten ausgemalt sein.“

Resultat:

Halloween-Ausmalbild für ein Kind zwischen 3 und 6 Jahren (© Screenshot GIGA / KI-generiertes Bild)

Alle Vorgaben meines Prompts wurden umgesetzt. Ich hätte im Prompt selbst noch andere Anordnungen bestimmen oder weitere Anweisungen zur Größe der Motive geben können.

Nun wollte ich von ChatGPT ein Halloween-Ausmalbild für ältere Kinder und wählte hierfür einen neuen Prompt.

Prompt: „Erstelle ein Halloween-Ausmalbild für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Es soll komplexer sein und mehrere Kinder zeigen, die verkleidet von Tür zu Tür gehen. Die Ausmalzeit sollte 30 bis 60 Minuten betragen. Achte auf viele Ausmalflächen und verschiedene Farbmöglichkeiten.“

Resultat:

Halloween-Ausmalbild für ein Kind zwischen 8 und 12 Jahren (© Screenshot GIGA / KI-generiertes Bild)

Hier hat ChatGPT ein paar Fehler gemacht, beispielsweise wurde das Kostüm des Jungen bereits gefärbt. Mit einem Korrekturprompt könnte ich die KI nun darum bitten, die grau hinterlegten Flächen weiß zu halten und damit mehr Ausmalfläche zu bieten.

Zuletzt bat ich ChatGPT ein Halloween Ausmalbild für Erwachsene mit hohen Ansprüchen zu erstellen, denn auch Erwachsenen macht Ausmalen Spaß!

Prompt: „Erstelle ein anspruchsvolles Halloween-Ausmalbild für Erwachsene. Im Vordergrund steht eine Fledermaus, deren Flügel als Mandala gestaltet sind. Im Hintergrund zeigen sich schemenhafte Geister und ein wolkenbehangener Himmel.“

Resultat:

Halloween-Ausmalbild für Erwachsene (© Screenshot GIGA / KI-generiertes Bild)

Auch hier könnte man ChatGPT darauf hinweisen, dass der Hintergrund weiß bleiben muss. Die Flügel der Fledermaus sind grau hinterlegt, was das Ausmalen natürlich erschwert.

Weitere Möglichkeiten, Ausmalbilder zu finden

Wenn ihr euch gar nicht so viel Arbeit machen wollt, nutzt einfach Pinterest. Hier findet ihr bereits zahlreiche Vorlagen zum kostenlosen Downloaden, Ausdrucken und Ausmalen!

Halloween Ausmalbilder bei Pinterest

Kleiner Tipp: Ihr könnt ChatGPT Bildvorlagen geben, um noch spezifischere Ergebnisse zu erzielen. Ladet dazu eure Motive oder sogar Fotos hoch und gebt der KI den entsprechenden Prompt. Es ist nicht nur möglich, aus euren Fotos eine Simpsons-Figur zu generieren, sondern auch eure Fotos in Ausmal-Motive zu verwandeln.