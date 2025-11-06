„Halsbrecherisches Tempo“: China hat in 6 Monaten doppelt so viel geschafft wie Deutschland in 25 Jahren

In einem halben Jahr hat China geschafft, wofür Deutschland ein Vierteljahrhundert brauchte – und das ist erst der Anfang.

China hat in nur sechs Monaten geschafft, wofür Deutschland 25 Jahre gebraucht hat. Nach neuen Daten des Analysehauses Wood Mackenzie hat das Land im ersten Halbjahr 2025 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 212 Gigawatt ans Netz gebracht – ein Rekord, der das Tempo der globalen Energiewende neu definiert. Zum Vergleich: Deutschland hat in seiner gesamten Photovoltaik-Geschichte bisher rund 110 Gigawatt installiert.

China stampft erneuerbare Energie in Rekordtempo aus dem Boden

Auch bei der Windkraft zieht China davon: In der ersten Jahreshälfte 2025 kamen Windparks mit 51 Gigawatt hinzu. Wood Mackenzie spricht von einem „halsbrecherischen“ Tempo, das nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreibt, sondern auch Chinas geopolitische Stellung stärkt. Photovoltaik ist mittlerweile an vielen Standorten die günstigste Technologie zur Stromerzeugung – ein Vorteil, den China gezielt nutzt, um seinen wachsenden Energiehunger zu stillen.

Hinter dem Rekordtempo steckt ein doppeltes Ziel: China will seinen rasch steigenden Strombedarf decken und gleichzeitig in Zukunftsbranchen wie Künstliche Intelligenz und Rechenzentren international führend bleiben. Dafür braucht das Land enorme Mengen Strom – und setzt dabei auf Sonne und Wind, ohne gleichzeitig fossile Kraftwerke stillzulegen.

Die Regierung unter Präsident Xi Jinping hat die Ziele massiv angehoben: Bis 2035 sollen Wind- und Solaranlagen eine kombinierte Leistung von 3.600 Gigawatt erreichen. Das wäre rund 42 Prozent der globalen Kapazität – und würde China zur unangefochtenen Supermacht der erneuerbaren Energien machen. Doch die Entwicklung bringt neue Risiken mit sich: Das Stromnetz stößt vielerorts an seine Grenzen. In 21 Provinzen könnten die Abregelungsraten – also die Menge an Solarstrom, die nicht eingespeist werden kann – in den kommenden Jahren über fünf Prozent steigen.

Um gegenzusteuern, ersetzt Peking feste Einspeisetarife durch regionale Auktionen. In der Provinz Shandong sanken die Solarpreise dadurch bereits um 32 Prozent unter den bisherigen Durchschnitt. Das sorgt für Preisdruck, aber auch für Innovation: Die Regierung setzt auf „Selbstdisziplinvereinbarungen“ mit Herstellern, um ruinöse Konkurrenz und Überkapazitäten zu verhindern.

China erhofft sich mehr Wachstum

Langfristig soll der Markt von quantitativer Expansion zu qualitativem Wachstum übergehen. Investoren und Betreiber sollen Vertrauen behalten, während gleichzeitig das Netz modernisiert wird. Nur wenn China die Integration seiner neuen Anlagen in den Griff bekommt, kann das Land den Sprung von der reinen Ausbau-Euphorie zur nachhaltigen Energiewende schaffen.

Das Tempo, mit dem China derzeit voranschreitet, verändert nicht nur den globalen Strommarkt, sondern auch das geopolitische Kräfteverhältnis. Während andere noch Ziele formulieren, liefert China – Gigawatt für Gigawatt (Quelle: Berliner-Zeitung).