Hammer-Angebot: Amazon verschleudert Komplettset zum Schnellladen eurer Geräte

Bei Amazon gibt es aktuell ein Schnellladegerät inklusive Kabel vom Hersteller Anker zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das Schnellladegerät vom Hersteller Anker weist eine Leistung von 67 Watt auf und verfügt über zwei USB-C- sowie einen USB-A-Port. Ein Schnellladekabel liegt dem Gerät bei. Den Anker-Charger bekommt ihr inklusive Kabel bei Amazon derzeit zum Preis von nur 24,69 Euro statt 39,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker USB-C-Ladegerät, 67 Watt Statt 39,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:58 Uhr

Was sind die Highlights des Ladegeräts von Anker?

Durch seine hohe Leistung ist das Schnellladegerät von Anker zum Aufladen sowohl von Smartphones beispielsweise aus der Samsung-Galaxy-Reihe oder von iPhones, Tablets wie dem iPad, aber auch Laptops wie dem MacBook geeignet. Ein MacBook Pro (M1) beispielsweise wird von dem Anker-Ladegerät in nur 46 Minuten um 50 Prozent aufgeladen. Für ein sichere Aufladen eurer Geräte sorgt die integrierte Active-Shield-Technologie, die die Temperatur eures Geräts bis zu 575.000-mal pro Nacht misst.

Durch das kompakte Design fällt das Anker-Ladegerät kleiner als vergleichbare Original-Ladgeräte aus und eignet sich daher gut für unterwegs. Das mitgelieferte Kabel ist komfortable 1,5 Meter lang, unterstützt bis zu 100 Watt Leistung und verfügt außerdem über einen integrierten E-Marker-Chip.

Für wen eignet sich das Ladegerät von Anker?

Das Schnellladegerät von Anker ist sicher für alle gut geeignet, die ein leistungsstarkes und gleichzeitig kompaktes Multiport-Ladegerät suchen, mit welchem sie bis zu drei Geräte wie Laptop, Tablet und Smartphone gleichzeitig aufladen können. Praktisch ist auch das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Überzeugt von dem Anker-Ladegerät zeigten sich auch die bisherigen Käufer bei Amazon, denn diese vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 2.000 Bewertungen. Hervorgehoben werden dabei von den Rezensenten unter anderem die hohe Ladeleistung und das kompakte Design des Schnellladegeräts., sowie die hohe Qualität des mitgelieferten USB-Kabels.

