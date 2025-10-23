Handy-Diebstähle außer Kontrolle: Diese Stadt ist ein Albtraum für Smartphone-Nutzer

Der Handy-Klau nimmt dramatische Züge an.

In einer europäischen Großstadt haben sich Handy-Diebstähle zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. Die Polizei hat nun erstmals Einblick in das System dahinter.

London: Polizei deckt Handy-Diebstahl-Netzwerk auf

In London werden jedes Jahr Jahr zehntausende Smartphones gestohlen. Was lange wie typische Straßenkriminalität aussah, entpuppt sich als Teil eines global organisierten Handels. Bei mehreren Razzien entdeckte die Polizei jetzt rund 2.000 gestohlene Handys und Bargeld im Wert von 200.000 Pfund. Die Geräte waren teils vorbereitet für den Export nach Asien.

Der Handel funktioniert anscheinend über drei Ebenen: Straßenräuber liefern die Beute an Zwischenhändler, die sie an Exporteure weitergeben. Zielmärkte sind vor allem China und Algerien. Dort lassen sich gesperrte Geräte leichter reaktivieren, da viele Anbieter internationale Sperrlisten ignorieren. Besonders neuere iPhones bringen hohe Gewinne, heißt es (Quelle: The New York Times).

Viele Täter nutzen Motorrolle oder E-Bikes für die Flucht. Sie reißen die Handys einfach aus der Hand, sogar mitten am Tag. Durch Masken und Kapuzen bleiben sie meist unerkannt. Die Polizei steht dem kaum etwas entgegen. Allein zwischen März 2024 und Februar 2025 wurden in der Stadt über 100.000 Geräte als gestohlen gemeldet. Nur 495 Fälle führten zu einer Anklage.

Hoher Gewinn, geringes Risiko

Für Kriminelle ist der Diebstahl von Smartphones ein attraktives Geschäft. Ein gestohlenes Gerät soll im Schnitt rund 300 Pfund bringen (345 Euro). Gleichzeitig ist das Risiko gering. Die Aufklärungsquote liegt unter einem halben Prozent. Laut der Polizei liegt das auch an früheren Sparmaßnahmen.

Die Geräte verschwindenmitlerweile innerhalb weniger Stunden aus dem Land. In einem Lager nahe Heathrow entdeckten Ermittler zuletzt eine Lieferung mit 1.000 iPhones auf dem Weg nach Hongkong. In einem Depot lagern derzeit etwa 4.000 sichergestellte Geräte, deren Besitzer noch nicht ermittelt wurden.