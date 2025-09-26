Handy laden bei Gewitter: Was man wissen sollte

Bei Blitz und Donner das Handy laden? Keine gute Idee. Wir erklären, welche Risiken bestehen und wie man sich und das Smartphone schützt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Risiken beim Handyladen während eines Gewitters

Wenn das Smartphone über das Stromnetz geladen wird, besteht – theoretisch – die Gefahr einer Überspannung, etwa durch Blitzeinschläge im Stromnetz oder nahe Einschläge.

Anzeige

Solche Spannungsspitzen können die Elektronik im Ladegerät oder im Handy selbst schädigen. Medien berichten von extremen Fällen, in denen Personen durch eine Stromleitung getroffen wurden, während sie Geräte im Haus luden. Auch wenn solche Fälle selten sind, zeigen sie: Vorsicht ist geboten.

Auch Hitze kann für Smartphones gefährlich werden. Mehr dazu im Video:

Anzeige

Worauf man beim Laden achten sollte

Stecker ziehen: Alle Geräte, auch das Smartphone, möglichst komplett vom Stromnetz trennen. Das heißt nicht nur ausschalten, sondern den Stecker ziehen. Damit wird das direkte Risiko einer Überspannung durch den Stromkreis deutlich reduziert.

Alle Geräte, auch das Smartphone, möglichst komplett vom Stromnetz trennen. Das heißt nicht nur ausschalten, sondern den Stecker ziehen. Damit wird das direkte Risiko einer Überspannung durch den Stromkreis deutlich reduziert. Powerbank: Ist der Akku bereits leer, ist eine gut geladene Powerbank die sicherere Alternative. So lässt sich das Handy unabhängig vom Stromnetz laden, ohne das Risiko, Teil einer elektrischen Verbindung zu sein, die durch Blitze beeinflusst werden kann.

Ist der Akku bereits leer, ist eine gut geladene Powerbank die sicherere Alternative. So lässt sich das Handy unabhängig vom Stromnetz laden, ohne das Risiko, Teil einer elektrischen Verbindung zu sein, die durch Blitze beeinflusst werden kann. Überspannungsschutz: Eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz kann helfen, Schäden durch moderate Spannungsspitzen abzufangen. Allerdings ist sie kein Garant gegen direkte Blitzeinschläge.

Anzeige

Tipps für noch mehr Sicherheit

Mit ein paar weiteren Vorkehrungen seid ihr auch bei starkem Gewitter auf der sicheren Seite:

Geräte schon bei Vorwarnungen , zum Beispiel bei Wetter-Apps, vom Netz trennen.

, zum Beispiel bei Wetter-Apps, vom Netz trennen. Wenn es gar nicht vermeiden lässt, nur in Räumen laden, die gut geerdet sind.

sind. Keine Geräte im Freien laden oder direkt an exponierte Leitungen anschließen.

laden oder direkt an exponierte Leitungen anschließen. Regelmäßig prüfen, ob Schutzmaßnahmen wie Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz und Blitzableiter funktionsfähig sind.

Anzeige

Was während eines Gewitters unbedenklich ist

Wer sein Handy nicht mit dem Stromnetz verbunden hat, kann es auch während eines Gewitters bedenkenlos nutzen. Telefonieren, Nachrichten schreiben oder im Internet surfen über das Mobilfunknetz ist in Innenräumen sicher. Gleiches gilt für WLAN-Verbindungen, solange das Gerät nicht gleichzeitig am Ladegerät hängt.

Auch das Hören von Musik oder Videos über Kopfhörer ist kein Problem, vorausgesetzt, sie sind kabellos und nicht mit der Steckdose verbunden. Gefährlich wird es erst, wenn das Gerät eine direkte Verbindung zum Stromnetz hat. Ob das auch für E-Autos gilt, erfahrt ihr hier.