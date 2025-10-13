Handy lädt nicht? Mit diesem simplen Trick läuft’s plötzlich wieder

Ein Smartphone ohne funktionierenden Akku ist nicht viel mehr als ein Briefbeschwerer. Die Angst vor einem Totalschaden ist also groß, wenn das Handy nicht mehr lädt. Dabei muss das Gerät nicht gleich defekt sein. Was kann man tun, wenn der Smartphone-Akku nicht mehr laden will und nichts geschieht, wenn man das mobile Gerät an die Steckdose anschließt?

Es kann verschiedene Ursachen haben, warum das Smartphone nicht laden will. Oft kann man Probleme selbst beheben, manchmal kommt man aber auch nicht an einer professionellen Reparatur vorbei. Im besten Fall stimmt etwas mit dem Ladegerät oder -kabel nicht, es kann aber auch ein Problem mit dem Smartphone oder dem Akku selbst vorliegen, das Schwierigkeiten beim Ladevorgang verursacht.

Smartphone lädt nicht: Was tun?

Die nachfolgenden Tipps gelten vor allem, wenn euer Smartphone gar nicht mehr aufladen will. Dauert der Ladevorgang hingegen sehr lange, helfen wir euch hier weiter: Handy lädt langsam – was kann man tun?

Lädt der Smartphone-Akku nicht auf, muss nicht sofort ein neues Gerät her. Kommt der Strom nicht bei eurem Gerät an, prüft zunächst Folgendes:

Stellt sicher, dass das Ladekabel richtig angeschlossen ist.

ist. Überprüft, ob mit dem Kabel alles in Ordnung ist und kein Kabelbruch oder Ähnliches vorliegt. Ihr könnt versuchen, das Kabel an einem anderen Gerät wie einem Tablet anzuschließen, um zu überprüfen, ob es funktioniert.

ist und kein Kabelbruch oder Ähnliches vorliegt. Ihr könnt versuchen, das Kabel an einem anderen Gerät wie einem Tablet anzuschließen, um zu überprüfen, ob es funktioniert. Falls zur Hand, versucht den Ladevorgang mit einem anderen Kabel . Viele Probleme liegen an einem Wackelkontakt oder gebrochenen Kabeln.

. Viele Probleme liegen an einem Wackelkontakt oder gebrochenen Kabeln. Manchmal liegt der Fehler nicht am Smartphone oder dem Zubehör, sondern der Steckdose . Überprüft, ob sich das Handy an einer anderen Steckdose aufladen lässt.

. Überprüft, ob sich das Handy an einer anderen Steckdose aufladen lässt. Auch ein Netzstecker kann beschädigt sein. Auch hier solltet ihr also den Ladevorgang mit einem anderen Stecker probieren. Prüft, ob das Ladegerät heiß wird oder brummt. Das kann auf einen Defekt hinweisen.Habt ihr kein anderes Ladegerät zur Hand, lässt sich das Smartphone auch über die USB-Buchse an einem Computer oder Laptop aufladen.

sein. Auch hier solltet ihr also den Ladevorgang mit einem anderen Stecker probieren. Prüft, ob das Ladegerät heiß wird oder brummt. Das kann auf einen Defekt hinweisen.Habt ihr kein anderes Ladegerät zur Hand, lässt sich das Smartphone auch über die USB-Buchse an einem Computer oder Laptop aufladen. Vermeidet den Aufladevorgang über einen USB-Hub , da hierdurch möglicherweise nicht genug Power weitergeleitet wird.

, da hierdurch möglicherweise nicht genug Power weitergeleitet wird. Aktuelle Smartphones haben eine Schutzeinstellung, die das Aufladen des Akkus verhindert, wenn der Ladeanschluss feucht ist. Ist euer Smartphone kürzlich nass geworden, habt ihr es im Regen oder mit schwitzigen Händen bedient, solltet ihr abwarten, bis das Gerät getrocknet ist und den Ladevorgang dann erneut probieren.

Manchmal lädt das Gerät, zeigt es aber nicht an. Wartet ein paar Minuten und prüft, ob sich die Akkuanzeige verändert. Startet das Handy neu. Nutzt falls möglich den abgesicherten Modus, um Softwarefehler auszuschließen.

Mit diesen Tipps pflegt ihr den Akku:

Handy lädt nicht mehr: Ladekabel, Ladegerät oder USB-Port defekt?

Eine häufige Fehlerquelle für Probleme beim Aufladen eines Smartphones ist das Ladekabel. Falls ihr das Kabel an einen USB-Port des Computers angeschlossen habt, probiert einen anderen Port aus. Überprüft beim Ladevorgang auf jeden Fall auch mit der Hand die Temperatur des Ladegeräts. Wird beispielsweise das USB-Ladegerät unverhältnismäßig heiß, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass es defekt ist und nicht mehr verwendet werden sollte. Bei neueren Geräten könnt ihr auch versuchen, das Handy drahtlos aufzuladen, solange sie Qi-fähig sind.

Habt ihr eine Speicherkarte im Smartphone, nehmt sie für den Aufladeversuch aus dem Gerät. Manchmal kann ein Smartphone die Karte nicht richtig erkennen, was zu verschiedenen Fehlern führen kann.

Anschlussbuchse defekt?

Mit der Zeit sammeln sich Staub, Fussel oder Sand im Ladeport, besonders in der Hosentasche. Schaltet das Handy aus und reinigt den Anschluss vorsichtig mit einem Zahnstocher oder Druckluftspray. Nehmt dafür keine Metallgegenstände, um die sensiblen Anschlüsse nicht zu beschädigen.

Könnt ihr ausschließen, dass der Akku oder das Ladekabel defekt sind, kann der Fehler auch an der Anschlussbuchse liegen. Pustet den Kabelanschluss vorsichtig durch und stellt sicher, dass kein Schmutz und Staub auf den Kontakten liegt. Reinigt die Kontakte mit einem Pinsel oder einer trockenen Zahnbürste. Verwendet keine spitzen, metallischen Gegenstände wie eine Büroklammer – es besteht Kurzschluss-Gefahr. Alternativ können Kontakt- oder Druckluft-Spray helfen; auch ein Staubsauger leistet nicht nur bei der Tastatur-Reinigung gute Dienste. Hat das nicht geholfen, könnt ihr euch bei einer Handy-Reparatur eine neue Ladebuchse einbauen lassen.

Handy-Akku defekt?

Ein weiterer Grund, warum sich euer Smartphone nicht mehr aufladen lässt, könnte ein Schaden am internen Akku sein. Das gilt besonders, wenn das Smartphone bereits einige Jahre alt ist. Beim iPhone könnt ihr den Status der Batterie in den iOS-Einstellungen überprüfen. Ist euer Smartphone noch relativ neu, könnt ihr es oft im Rahmen des Garantieanspruchs wegen eines Akku-Schadens austauschen lassen. Ein eigener Akku-Austausch ist bei modernen Geräten oft nicht mehr so einfach möglich, da die Batterien fest verbaut sind. Wendet euch lieber an einen professionellen Reparatur-Service. Achtet dabei darauf, dass nur Original-Ersatzteile eingesetzt werden, da Nachbauten oft qualitativ nicht so hochwertig sind.

Vorsicht vor Tiefenentladung

Wurde der Akku über eine längere Zeit nicht aufgeladen, ist er möglicherweise tiefentladen. Lasst das Gerät daher für mindestens 30 Minuten an der Steckdose. Manchmal wird der Ladevorgang erst nach einiger Zeit angezeigt.

Li-Ionen-Akkus besitzen eine Schutzschaltung, das heißt, euer Akku wird zwar als leer angezeigt, besitzt aber noch eine Restladung. In seltenen Fällen kann es aber dazu kommen, dass sich der Akku eures Smartphones lediglich sehr tief entladen hat. Das geschieht, wenn ihr euer Gerät über einen längeren Zeitraum nicht mehr in Benutzung hattet und sich der Akku bis zur nahezu vollständigen Erschöpfung der Kapazität selbst entlädt. In diesem Fall existiert keine Spannung mehr an den externen Kontakten, aufgrund derer euer Ladegerät den scheinbar defekten Akkumulator nicht mehr aufladen möchte.

Das Smartphone reagiert dann nicht direkt, wenn ihr es ans Ladegerät anschließt.

Ihr könnt in diesem Fall ebenfalls versuchen, euer Smartphone drahtlos zu laden.

Mit Ladegeräten ohne elektronische Akku-Erkennung könnte euer Akku ebenfalls so weit geladen werden, dass die Schutzelektronik die Kontakte wieder freigibt.

Hinweis: Da ein tiefentladener Akku manchmal keinen Strom mehr auf normalem Wege aufnehmen kann, kursieren im Netz Empfehlungen, den Akku mit einem höheren „Stromstoß“ wiederzubeleben – beispielsweise mit einem Trafo, an dem ihr die Spannung einstellen könnt. ABER VORSICHT: Ihr solltet das unbedingt dem Reparatur-Shop überlassen, wenn ihr auf einen Knall und eine Stichflamme wegen Überspannung und einen endgültig beschädigten Akku verzichten könnt. Besitzt ihr keine Schutzbrille und feuerfeste Kleidung, solltet ihr mit eurem Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku den nächsten Experten aufsuchen.

Alle Maßnahmen bringen nichts? Hersteller oder Händler kontaktieren

Manchmal liegt auch ein schwerer Hardware-Defekt oder Software-Fehler vor, der das Aufladen des Akkus verhindert. Wenn nichts anderes hilft, führt einen Werks-Reset eures Geräts aus. Dann werden möglicherweise fehlerhafte Daten und böse Apps gelöscht, die den Ladevorgang behindern könnten.

Könnt ihr den Fehler selbst nicht ermitteln oder beheben, wendet euch direkt an den Hersteller oder Händler des Smartphones. Solltet ihr sogar noch Garantie auf das Gerät haben, erfolgt ein Ersatz oder die Reparatur im Regelfall kostenfrei und unkompliziert. Wenn ihr keinen Anspruch mehr auf die Garantie habt, solltet ihr den nächsten Reparatur-Shop aufsuchen. In den meisten größeren Städten gibt es zahlreiche Geschäfte, in denen man sein Smartphone reparieren lassen kann, ansonsten gibt es auch Dienste, bei denen man sein Smartphone einschicken kann.