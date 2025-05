Handy nicht mehr nötig: Huawei denkt schon einen großen Schritt weiter

Huawei hat die Nase voll von kleinen Bildschirmen und Apps. Stattdessen will der Konzern künftig echte Helfer in die Wohnzimmer der Kunden bringen und damit unser Verhältnis zu Technik komplett verändern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei: Haushaltsroboter mit Ubtech geplant

Huawei wagt sich auf neues Terrain. Gemeinsam mit dem Robotik-Spezialisten Ubtech will das chinesische Unternehmen humanoide Roboter entwickeln, die nicht nur in Fabriken, sondern auch zu Hause eingesetzt werden können.

Anzeige

Möglich machen soll das eine Kooperation, bei der beide Partner ihre Stärken bündeln. Huawei steuert seine KI- und Cloud-Technologien bei, Ubtech wiederum bringt Erfahrung im Bau smarter Service-Roboter mit. Das große Ziel sind Roboter, die nicht nur Staub wischen oder Türen öffnen, sondern wirklich Teil des Alltags werden (Quelle: Huawei Central).

Konkret plant Huawei den Aufbau eines riesigen Innovationszentrums, das sich voll und ganz der „embodied intelligence“ widmet. Dabei handelt es sich nach eigener Auffassung um eine neue Form der KI, durch die Maschinen menschlicher agieren. Damit treffen die Roboter eigenständig Entscheidungen, anstatt ferngesteuert zu werden. Erste Prototypen wurden bereits auf dem MWC 2025 präsentiert. Nun geht es darum, diese Technik alltagstauglich und erschwinglich zu machen.

Anzeige

Für Huawei ist das mehr als nur ein neues Geschäftsfeld. In China wird massiv in Robotik investiert und Huawei möchte sich in diesem Bereich als treibende Kraft etablieren. Schon jetzt arbeitet das Unternehmen mit über einem Dutzend anderer Robotikfirmen zusammen, um die Entwicklung zu beschleunigen. Künftig sollen Haushaltsroboter so selbstverständlich sein wie heute Smartphones oder Tablets.

Huawei: Smarte Roboter unterstützen im Alltag

Huawei stellt sich die Sache so vor, dass smarte Roboter die Kunden aktiv im Alltag unterstützen – beim Kochen, Aufräumen oder sogar als Gesprächspartner. Das Smartphone als ständiger Mittelpunkt des digitalen Lebens wäre damit abgelöst und überholt.

Anzeige

Der Konkurrent Xiaomi hat schon einen Roboterhund vorgelegt:

CyberDog 2: Xiaomis smarter Roboterhund

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.