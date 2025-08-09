Handy als Mikroskop: Wie gut sind die Aufsteck-Linsen?

Kann man mit solchen Anklipp-Linsen ein Smartphone zum Mikroskop umbauen?

So richtig Plug-and-Play ist die Bedienung von diesen Dingern nicht ganz. Die Linse muss millimetergenau auf der Smartphone-Kamera sitzen, ansonsten gibts einen runden Rand oder Unschärfen. Da ist so ne mittige Kamerapartie wie hier beim Pixel 8 Pro eher kontraproduktiv. Bei diesem 60×-Aufstecker ist der Clip einige Millimeter zu kurz, um eine gute Position zu ermöglichen … und außerdem scheint die Aufstecklinse allgemein etwas klein zu sein … also weg damit!

Außerdem beschweren sich Smartphones auch gerne mal, wenn eine Linse verdeckt wird und wechseln auf eine andere Kamera oder in den Makro-Modus. Auch da muss man etwas drum herum arbeiten.

Gut funktioniert hat das aber mit diesem 200×-Aufsatz. Der besitzt außerdem einen USB-Anschluss, mit dem man den eingebauten LED-Ring aufladen kann.

Und so funktioniert es: Mikroskop-Linse auf die Hauptkamera klemmen, Licht an, damit man auch was sieht, und den Gegenstand direkt dran halten, denn der Fokus liegt genau an dieser Stelle. Das heißt, kommt ihr nicht komplett an das Objekt heran, oder gibt es Unebenheiten, wird es schnell unscharf. Wie bei diesem Cornflake.

Aber ansonsten: Funktioniert! So sehen Textilien mit dem Zoom aus, so Konfetti, so ein 10-Euro-Schein ­­und wenn ihr erkennt, was das haarige Ding hier ist, schreibt es in die Kommentare.

Wenn ihr es schafft, den optimalen Abstand zu halten, dann können sich die Aufnahmen echt sehen lassen!

Ob das jetzt wirklich ne Vergrößerung um exakt den Faktor 200 ist, weiß ich nicht, aber hier ist eine Banana for Scale.

Aber Moment, das war ja jetzt nur die Hauptlinse. Kann ich den 200×-Zoom auch mit meinem Fünffach-Zoom kombinieren? Ja, das Bild rauscht allerdings und ist natürlich shaky wie sonstwas. Aber so, sieht zum Beispiel ne 2-Cent-Münze in etwa 1.000-mal so groß aus.

Fazit: unerwartet gut.