Handy als Mikroskop: Wie gut sind die Aufsteck-Linsen?

Mikroskop-Linsen für Smartphones versprechen faszinierende Einblicke. Wir haben uns zwei Modelle im Video genauer angesehen.
Transkript
Kann man mit solchen Anklipp-Linsen ein Smartphone zum Mikroskop umbauen?
So richtig Plug-and-Play ist die Bedienung von diesen Dingern nicht ganz. Die Linse muss millimetergenau auf der Smartphone-Kamera sitzen, ansonsten gibts einen runden Rand oder Unschärfen. Da ist so ne mittige Kamerapartie wie hier beim Pixel 8 Pro eher kontraproduktiv. Bei diesem 60×-Aufstecker ist der Clip einige Millimeter zu kurz, um eine gute Position zu ermöglichen … und außerdem scheint die Aufstecklinse allgemein etwas klein zu sein … also weg damit!
Außerdem beschweren sich Smartphones auch gerne mal, wenn eine Linse verdeckt wird und wechseln auf eine andere Kamera oder in den Makro-Modus. Auch da muss man etwas drum herum arbeiten.
Gut funktioniert hat das aber mit diesem 200×-Aufsatz. Der besitzt außerdem einen USB-Anschluss, mit dem man den eingebauten LED-Ring aufladen kann.
Und so funktioniert es: Mikroskop-Linse auf die Hauptkamera klemmen, Licht an, damit man auch was sieht, und den Gegenstand direkt dran halten, denn der Fokus liegt genau an dieser Stelle. Das heißt, kommt ihr nicht komplett an das Objekt heran, oder gibt es Unebenheiten, wird es schnell unscharf. Wie bei diesem Cornflake.
Aber ansonsten: Funktioniert! So sehen Textilien mit dem Zoom aus, so Konfetti, so ein 10-Euro-Schein und wenn ihr erkennt, was das haarige Ding hier ist, schreibt es in die Kommentare.
Wenn ihr es schafft, den optimalen Abstand zu halten, dann können sich die Aufnahmen echt sehen lassen!
Ob das jetzt wirklich ne Vergrößerung um exakt den Faktor 200 ist, weiß ich nicht, aber hier ist eine Banana for Scale.
Aber Moment, das war ja jetzt nur die Hauptlinse. Kann ich den 200×-Zoom auch mit meinem Fünffach-Zoom kombinieren? Ja, das Bild rauscht allerdings und ist natürlich shaky wie sonstwas. Aber so, sieht zum Beispiel ne 2-Cent-Münze in etwa 1.000-mal so groß aus.
Fazit: unerwartet gut.
Smartphone-Linsen: Ganz schön knifflig
Damit die Aufsteck-Linsen überhaupt funktionieren, müssen sie passgenau auf der Smartphone-Kamera sitzen, ansonsten ist entweder der Rand der Aufsteck-Linse sichtbar oder das Motiv wird schlicht unscharf. Da scheidet das 60×-Modell bereits aus: Ich benutze ein Pixel 8 Pro, durch den Kamera-Visor sind zwei der drei Linsen gar nicht erst erreichbar und für den Blickwinkel der Hauptkamera ist die Linse so klein, dass man ausschließlich den Rand filmt.
Das 200×-Modell funktioniert da einfacher, die Einrichtung ist aber auch hier fummelig. Auf den Fotos ist an zumindest einem Bildrand immer ein leichter Rand zu sehen. Und: Ist das wirklich eine 200-fache Vergrößerung? Wir sind uns da etwas unsicher.
Ein Kurzfazit
Der eine Aufsatz hat nicht gar nicht erst funktioniert, der andere dafür überraschend gut. Allerdings zweifeln wir an, dass es sich wirklich um eine 200-fache Vergrößerung handelt. Außerdem beschreiben zahlreiche Kommentare bei einem baugleichen Modell auf Amazon, dass es beim Aufladen des LED-Akkus Probleme gibt und man somit nur kurz Spaß am Handy-Mikroskop hat. Ob einem dieser kurze Spaß dann knapp 30 Euro wert ist, sollte jeder selbst entscheiden.
Mehr Bild- und Videomaterial von den Mikroskop-Linsen gibt es oben im Video.