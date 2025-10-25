Handytarif mit 20 GB im Telekom-Netz für nur 10 €: Der Freunde-Bonus macht den Deal unschlagbar

Wer das beste deutsche Netz zum fairen Preis und ohne Vertragsbindung sucht, sollte sich fraenk genauer ansehen. Der App-only Anbieter lockt mit 20 GB im Telekom-Netz für 10 Euro und einem genialen Freunde-System, das richtig Datenvolumen bringen kann.

fraenk 20 GB mit Wachstumspotenzial

Der fraenk 20 GB Tarif bietet eine solide Grundausstattung: 20 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz der Telekom, eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming inklusive Schweiz (zum Angebot bei fraenk). Monatlich kündbar für 10 Euro ohne Bereitstellungspreis – das ist schon mal fair für Premium-Netz-Qualität.

Das Besondere ist aber das fraenk for friends System: Für jeden Freund, den ihr zu fraenk holt, bekommt ihr dauerhaft 4 GB extra dazu. Bis zu 20 Freunde könnt ihr werben, das bedeutet maximal 80 GB zusätzlich. Aus den ursprünglich 20 GB können so 100 GB werden – und das dauerhaft, nicht nur kurzfristig.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: fraenk

Datenvolumen + Speed: 20 GB (bis zu 100 GB mit Freunde-Bonus) mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming inklusive Schweiz, eSIM verfügbar, +4 GB pro geworbenem Freund (max. 20)

Einmalige Kosten: 0 Euro

Grundgebühr: 10 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

fraenk richtet sich an digital affine Nutzer, die alles über die App regeln möchten und das beste Netz wollen. Die 20 GB Grundausstattung reichen für normale Nutzung völlig aus. Das Geniale ist aber das Freunde-System: Wer ein paar Leute zu fraenk holt, kann sein Datenvolumen massiv aufstocken, ohne mehr zu zahlen.

Mit 50 Cent pro Gigabyte ist der Grundpreis im Telekom-Netz sehr fair. Durch das Freunde-System kann der Preis pro GB aber drastisch sinken – bei 100 GB wären es nur noch 10 Cent pro Gigabyte. Das ist unschlagbar für Premium-Netz-Qualität. Das macht den Anbieter besonders für junge, technikaffine Zielgruppen interessant.

Alternativen zum Tarif

Wer keine Lust auf das App-only-Modell hat, findet bei congstar ähnliche Konditionen im Telekom-Netz mit klassischem Service. Andere Telekom-Reseller wie High Mobile bieten vergleichbare Preise, haben aber kein Freunde-System. Günstigere Alternativen gibt es in schwächeren Netzen, allerdings ohne die Qualität und Abdeckung der Telekom.

Für Nutzer, die definitiv mehr als 20 GB brauchen, können größere Tarife anderer Anbieter günstiger sein. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch weitere Optionen im besten deutschen Netz.

