Handytarif zu teuer? So zahlt ihr nie wieder zu viel

Wer einen monatlich kündbaren Handyvertrag benötigt, sollte Preise vergleichen, denn günstige Tarife gibt es bereits ab ein paar Euro im Monat. Schnell, einfach und unkomplitziert geht's mit unserem Tarif-Rechner. So zahlt ihr nie wieder zu viel für euren Handytarif.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Monatlich kündbar: So findet ihr einen günstigen Handytarif

Sich zwei Jahre und mehr an einen Mobilfunkanbieter zu binden, ist nicht jedermanns Sache – vor allem, weil sich die Preise für Handytarife mittlerweile fast wöchentlich ändern. Diejenigen unter euch, die flexibel bleiben wollen und deshalb auf der Suche nach einem monatlich kündbaren Handytarif sind, bieten SIM-only-Tarife eine günstige Alternative zu Langzeitverträgen.

Anzeige

Gebt im folgenden Rechner "monatlich kündbar" als Vertragslaufzeit ein und es werden euch die aktuell günstigsten Tarife angezeigt:

-Anzeige-

Anzeige

Monatlich kündbare Handytarife im Telekom-, Vodafone & o2-Netz

Die Grundvoraussetzung für einen monatlich kündbaren Handytarif ist, dass ihr jederzeit mit einer Frist von maximal 1 Monat kündigen könnt. Je nachdem wie viel Datenvolumen ihr benötigt, ist das ein oder andere Angebot preislich attraktiver.

Auch die Wahl des Mobilfunknetzes spielt bei der Preisgestaltung eine entscheidende Rolle. Telekom-Tarife sind grundsätzlich am teuersten, danach folgt Vodafone und Handyverträge im Netz von o2 und 1&1 sind in der Regel am günstigsten. Durch kurzfristige Tarifaktionen können sich diese groben Richtlinien jedoch ändern. Folgende Anbieter sind im jeweiligen Netz aktuell besonders preiswert:

Anzeige

Video: Handytarif mit oder ohne Smartphone?

Was ist günstiger: Smartphone und Tarif separat kaufen oder im Tarif-Bundle mit meist 24-monatiger Vertragslaufzeit? Wer mit Handys und Mobilfunk zu tun hat, hat diese Frage sicherlich schon mehrfach gehört. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht, da es vom jeweiligen Angebot sowie den eigenen Ansprüchen abhängt. Ihr könnt allerdings jederzeit selbst ausrechnen, ob ein Tarif-Deal gut ist oder nicht, einfach erklärt im Video oben.