Hasbro-Figuren für 5,99 Euro: Lidl verkauft diese Woche eure liebsten Helden zum halben Preis

Ihr liebt die Star-Wars-Reihe oder habt kleine Star-Wars-Fans in der Familie? Bei Lidl gibt es diese Woche beliebte Spielfiguren wie Darth Vader zum Schnäppchenpreis.

Taucht ein in die dunkle Seite der Macht! Wenn es um Star Wars geht, geraten nicht nur Erwachsene ins Schwärmen. Wer Merch sammelt oder legendäre Szenen aus den Filmen gern zu Hause nachspielen möchte, sollte diese Woche dem Discounter Lidl einen Besuch abstatten: Ab dem 27. November findet ihr Darth Vader und The Mandalorian für 5,99 Euro in den Regalen (im Lidl-Prospekt ansehen). Auch Iron Man und weitere Figuren wird es als Actionfiguren im Angebot geben.

Neben diesen drei Figuren könnt ihr nächste Woche noch weitere in den Lidl-Filialen finden. (© Lidl-Prospekt / Screenshot GIGA)

Die Spielfiguren sind nur im Lidl vor Ort und nicht im Lidl-Online-Shop erhältlich. Bei Amazon gibt es den Mandalorian von Hasbro ebenfalls zu kaufen, dort kostet die Figur 9,90 Euro (bei Amazon ansehen).

The Mandalorian Star Wars Figur Hasbro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 05:23 Uhr

Für wen lohnen sich die Spielfiguren?

Die Spielfiguren von Hasbro sind ab vier Jahren geeignet. Kinder können mit Darth Vader und The Mandalorian erste Verbindungen mit dem Star-Wars-Universum knüpfen und epische Duelle nachspielen.

Alle, die nie genug von Star Wars bekommen, holen sich Darth Vader und Co. ebenfalls für die Vitrine oder das Regal nach Hause.

Für echte Sammler gibt es jedoch hochwertigere Figuren, die zwar preisintensiver sind, aber auch ein noch größerer Hingucker.

Darth Vader, The Mandalorian und Iron Man gibt es bei Lidl in der 24 Zentimeter großen Variante. Sowohl die Arme als auch die Köpfe der Figuren sind beweglich. Darth Vader kommt klassisch mit Umhang und Lichtschwert daher. The Mandalorian gibt es mit einer detailgetreuen Rüstung mit Helm, Brustplatte, Armschienen, Stiefeln und Gewehr. Die Figuren aus Acryl sind rund 140 Gramm leicht und brauchen keine Batterien.

Alternativ könnt ihr auch bei Kaufland eine Darth-Vader-Figur aus der Star-Wars-Retro-Serie für 12,99 Euro kaufen: Die 9,5 Zentimeter große Figur ist deutlich kleiner als die von Lidl, dafür jedoch sehr detailverliebt gestaltet (im Online-Shop von Kaufland ansehen).

So bewerten Kunden The Mandalorian und Co.

Die Kundenstimmen fallen sehr gut aus: Die Star-Wars-Figur bringt es bei Amazon auf 4,4 Sterne bei mehr als tausend Bewertungen. Vor allem als Geburtstagsgeschenk für den Sohn oder Ergänzung für die eigene Sammlung wird die Figur gekauft. Dabei erwähnen die Kunden positiv, dass die Figur auch aus der Nähe sehr gut verarbeitet aussieht.

