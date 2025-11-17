Heftiger Preisrutsch: Amazon verschleudert Kaffeebohnen von Melitta, Lavazza, Segafredo und Jacobs

Kaffee ist teuer geworden in Deutschland – da reicht ein Blick ins Supermarktregal. Selbst Discounter haben die Preise in den letzten Monaten stark angezogen. Da kommt die aktuelle Aktion bei Amazon wie gerufen: Der Onlinehändler verkauft Kaffeebohnen von Lavazza, Melitta, Jacobs, Segafredo oder Schwiizer Schüümli mit Rabatt.

Kaffee-Angebote bei Amazon: Markenbohnen zum Sparpreis

Guter Kaffee muss nicht teuer sein: Amazon zückt bei vielen beliebten Sorten den Rotstift. Egal ob kräftiger Espresso, milder Crema oder würziger Allround-Kaffee – hier findet jeder die passende Bohne für seinen Geschmack.

Segafredo Intermezzo

Intermezzo gehört zu Segafredos Le-Classiche-Linie und richtet sich an alle, die kräftigen Kaffee bevorzugen. Die dunkle Röstung liefert eine sehr hohe Intensität mit gleichmäßigem Körper und einem Hauch von Mandel im Aroma. Die Mischung kombiniert charakterstarke Robusta-Bohnen mit ausgewogenem südamerikanischem Arabica und sorgt so für ein vollmundiges, würziges Profil.

Melitta Barista Classic Crema

Mit mittlerer Röstung und einer Stärke von 3 von 5 richtet sich diese Sorte an alle, die einen milden, harmonischen Kaffee bevorzugen. Ideal für den täglichen Genuss aus dem Vollautomaten und alle, die eine feiner Crema und ausgewogenes Aroma bevorzugen.

Pellini N.82 Vivace

Pellini N.82 Vivace liefert einen authentischen Espresso wie aus dem Café. Die harmonische Mischung aus sorgfältig gerösteten Arabica- und Robusta-Bohnen bringt eine mittlere Röstung mit hoher Intensität (8/9) in die Tasse. Der Kaffee wird schonend luftgekühlt und vor der Verpackung ruhen gelassen, wodurch Aroma und Geschmack optimal erhalten bleiben.

Schwiizer Schüümli Crema Intenso

Diese Mischung kombiniert 65 Prozent Arabica und 35 Prozent Robusta, was ihr einen besonders kräftigen, würzigen Geschmack mit Noten von Haselnuss und Karamell verleiht. Die Säure ist angenehm mild (1/5), die Röstung mittel (4/5) – ideal für Liebhaber intensiver Crema-Kaffees. Auch hier steht Nachhaltigkeit im Fokus: zertifiziert und fair angebaut.

Lavazza Qualità Rossa

Die wohl bekannteste Sorte des italienischen Traditionsrösters überzeugt durch ihre vollmundige Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen aus Südamerika, Afrika und Südostasien. Aromen von Schokolade und Trockenfrüchten verleihen dem Kaffee eine runde, harmonische Note. Hervorragend geeignet für Espressomaschinen oder Vollautomaten.

Melitta Barista Classic Espresso

Wer es lieber stärker mag, greift zur Espresso-Variante. Mit Stärke 5 von 5 und einer dunkleren Röstung liefert Melitta hier einen ausdrucksstarken Kaffee mit satter Crema und vollem Körper – perfekt für Cappuccino und Latte Macchiato.

Jacobs Origins Brazil

Diese Sorte bringt brasilianisches Lebensgefühl in die Tasse. Die mittlere Intensität und die lieblich-nussigen Noten machen Jacobs Origins Brazil zu einem runden Alltagskaffee. Die Bohnen stammen aus verantwortungsvollem Anbau im Rahmen des JDE Peet’s Common Grounds Programms.

Fazit: Markenkaffee günstiger als beim Discounter

Von mild bis kräftig: Amazon bietet derzeit eine große Auswahl an hochwertigen Kaffeebohnen – teils weit unter dem üblichen Ladenpreis. Discounter können bei diesen Preisen kaum mithalten. Wer seinen Kaffee liebt, sollte jetzt zuschlagen und sich den Vorrat sichern, bevor die Deals durch sind.

Tipp: Besonders lohnenswert sind Mehrfachkäufe. Amazon reduziert häufig zusätzlich beim Kauf mehrerer Packungen.

