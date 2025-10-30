Heftiger Preissturz: MediaMarkt verkauft XXL-Airfryer von Philips historisch günstig

Egal ob Pommes, Brathähnchen, Aufbackbrötchen oder Eier: In einer Heißluftfritteuse kann man nahezu alles zubereiten. Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt einen Airfryer von Philips mit großem Fassungsvermögen zum kleinen Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Angebot ist der Philips NA342/00 Airfryer zum Rekord-Tiefpreis von 99 Euro statt 219,99 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Günstiger war die Heißluftfritteuse mit 7,2 Litern Fassungsvermögen und Sichtfenster noch nie erhältlich. Bei anderen Händlern, wie zum Beispiel Amazon, müsst ihr deutlich mehr bezahlen.

Philips NA342/00 Heißluftfritteuse Statt 219,99 Euro UVP: XXL-Airfryer mit 2000 Watt und 7,2 L (1,4 kg) Fassungsvermögen für bis zu 6 Personen. Inklusive Sichtfenster und Touchdisplay. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 12:15 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die XXL-Heißluftfritteuse von Philips?

Für Familien und Personen, die größere Mahlzeiten zubereiten

Für alle, die schnell, aber gesund und fettarm kochen möchten

Single-Haushalte oder Menschen mit wenig Platz in der Küche

Der Philips NA342/00 Airfryer überzeugt mit seinem großen 7,2 Liter Fassungsvermögen und ist damit ideal für Familien oder größere Haushalte geeignet. Das Gerät arbeitet mit 2000 Watt Leistung und bietet laut Hersteller 16 verschiedene Funktionen – von schnellem bis langsamem Kochen in einem einzigen Gerät.

Ein besonderes Highlight ist das elegante Sichtfenster, durch das ihr den Garprozess beobachten könnt, ohne den Garvorgang zu unterbrechen. So seht ihr genau, wann eure Speisen die gewünschte Bräunung erreicht haben.

Fazit: Wie gut ist das Angebot?

Die Heißluftfritteuse von Philips bietet mit ihrem großen Fassungsvermögen und den vielseitigen Funktionen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders das Sichtfenster und die 16 Kochfunktionen machen das Gerät zu einem praktischen Küchenhelfer, der über das reine Luftfrittieren hinausgeht. Wer einen leistungsstarken sowie vielseitigen Airfryer für größere Portionen sucht, sollte sich das Angebot bei MediaMarkt genauer ansehen.

Philips NA342/00 Heißluftfritteuse jetzt ab 99,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 12:15 Uhr

Anzeige

Alternativen von Ninja

Wenn es um Airfryer geht, hat sich der US-amerikanische Hersteller Ninja in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Ninja bietet viele unterschiedliche Modelle mit einer oder zwei Garkammern an, die nebeneinander oder – platzsparender – übereinander liegen. Aktuell sind gleich mehrere Heißluftfritteusen beim Hersteller direkt im Angebot:

Ninja Heißluftfritteuse Max Pro 6,2 L AF180EU Statt 149,99 Euro UVP: Testsieger-Heißluftfritteuse von 2025 bei Stiftung Warentest, 6,2 L Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 10:49 Uhr

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse Statt 269,99 Euro UVP: Platzsparender Airfryer mit großem Fassungsvermögen von 9,5 L und 2 Garkammern übereinander für bis zu 8 Personen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 23:51 Uhr

Ninja Foodi MAX Dual-Zone-Heißluftfritteuse AF400EU Statt 229,99 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 02:21 Uhr

Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse Statt 269,99 Euro UVP: Großer Airfryer mit bis zu 10,4 L Fassungsvermögen oder 2 x 5,2 L. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 30.10.2025 07:04 Uhr

Ninja Crispi 4-in-1 tragbare Glas-Heißluftfritteuse Statt 179,99 Euro UVP: Kompakter Multitasker im platzsparenden Design, der gleich mehrere Küchengeräte ersetzt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 13:44 Uhr

Alle Airfryer bei Ninja ansehen

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.