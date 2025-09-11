Heftiger Preissturz: XXL-Airfryer von Philips günstig wie nie – aber nicht bei Amazon

Egal ob Pommes, Brathähnchen, Aufbackbrötchen oder Eier: In einer Heißluftfritteuse kann man nahezu alles zubereiten. Bei Coolblue bekommt ihr jetzt einen Airfryer von Philips mit großem Fassungsvermögen zum kleinen Preis.
Im Angebot ist der Philips NA342/00 Airfryer zum Rekord-Tiefpreis von 129 Euro statt 169,99 Euro UVP (bei Coolblue ansehen). Günstiger war die Heißluftfritteuse mit 7,2 Litern Fassungsvermögen und Sichtfenster noch nie erhältlich. Bei anderen Händlern, wie zum Beispiel Amazon, müsst ihr deutlich mehr bezahlen.
Für wen lohnt sich die XXL-Heißluftfritteuse von Philips?
- Für Familien und Personen, die größere Mahlzeiten zubereiten
- Für alle, die schnell, aber gesund und fettarm kochen möchten
- Single-Haushalte oder Menschen mit wenig Platz in der Küche
Der Philips NA342/00 Airfryer überzeugt mit seinem großen 7,2 Liter Fassungsvermögen und ist damit ideal für Familien oder größere Haushalte geeignet. Das Gerät arbeitet mit 2000 Watt Leistung und bietet laut Hersteller 16 verschiedene Funktionen – von schnellem bis langsamem Kochen in einem einzigen Gerät.
Ein besonderes Highlight ist das elegante Sichtfenster, durch das ihr den Garprozess beobachten könnt, ohne den Garvorgang zu unterbrechen. So seht ihr genau, wann eure Speisen die gewünschte Bräunung erreicht haben.
Fazit: Lohnt sich das Angebot?
Die Heißluftfritteuse von Philips bietet mit ihrem großen Fassungsvermögen und den vielseitigen Funktionen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders das Sichtfenster und die 16 Kochfunktionen machen das Gerät zu einem praktischen Küchenhelfer, der über das reine Luftfrittieren hinausgeht. Wer einen leistungsstarken sowie vielseitigen Airfryer für größere Portionen sucht, sollte sich dieses Angebot bei Coolblue genauer ansehen.
Alternativen von Ninja
Wenn es um Airfryer geht, hat sich der US-amerikanische Hersteller Ninja in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Ninja bietet mittlerweile viele unterschiedliche Modelle mit einer oder zwei Garkammern an, die nebeneinander oder – platzsparender – übereinander liegen. Aktuell sind gleich mehrere Heißluftfritteusen beim Hersteller direkt im Angebot:
