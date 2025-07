Heimkino-Sound zum Sparpreis: Klangstarke Soundbar von JBL jetzt deutlich günstiger

Filmabende ohne mitreißenden Sound sind wie Chips ohne Salz – es fehlt einfach etwas Entscheidendes. Die JBL Bar 1000 verwandelt euer Wohnzimmer in einen Kinosaal – und das aktuell zum Sparpreis: Bei Coolblue ist die Premium-Soundbar für 649 Euro erhältlich.

Ein hochwertiges Soundsystem kann den entscheidenden Unterschied zwischen gewöhnlichem TV-Ton und echtem Kinoerlebnis ausmachen. Die JBL Bar 1000 überzeugt dabei mit ihrem flexiblen 7.1.4-Kanal-System und kabellosen Surround-Lautsprechern für authentischen 3D-Sound. Bei Coolblue ist die Premium-Soundbar aktuell für 649 Euro statt 1.149 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Coolblue ansehen). Der reguläre Marktpreis liegt bei etwa 750-800 Euro, hier erhaltet ihr also einen attraktiven Rabatt von rund 150 Euro.

JBL Bar 1000 Statt 1.149 Euro UVP: 7.1.4-Kanal Soundbar mit abnehmbaren Surround-Lautsprechern, MultiBeam, Dolby Atmos Surround Sound und DTS:X. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2025 12:09 Uhr

Warum empfehlen wir die JBL Bar 1000 bei Coolblue?

Flexibel einsetzbare, kabellose Surround-Lautsprecher für 360-Grad-Klang

Erstklassige Soundqualität durch Dolby Atmos und DTS:X

Nur Center-Kanal, wenn seitliche Lautsprecher für hinten verwendet werden

Die JBL Bar 1000 ist ein 7.1.4-Kanal-System mit 880 Watt Gesamtleistung. Eine Besonderheit sind die beiden abnehmbaren Surround-Lautsprecher, die sich dank Batteriebetrieb ohne Kabelverbindung frei im Raum aufstellen lassen. Das System unterstützt Dolby Atmos und DTS:X für räumlichen 3D-Sound.

Die integrierte MultiBeam-Technologie passt die Klangverteilung automatisch an die Raumgegebenheiten an. Die Einrichtung und Steuerung erfolgt über die JBL One App. Musik lässt sich per WLAN von verschiedenen Streaming-Diensten übertragen, unterstützt werden AirPlay, Alexa MRM und Chromecast.

Fazit: Guter Klang zu überschaubarem Preis

Mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen bei über 60 Amazon-Bewertungen zeigt sich die Zufriedenheit der Nutzer. Besonders gelobt werden der "beeindruckende Raumklang" und die "einfache Installation". Ein Käufer schreibt: "Die kabellosen Rear-Speaker sind genial – endlich keine Stolperfallen mehr im Wohnzimmer."

Einige Nutzer merken an, dass die Akkulaufzeit der Surround-Lautsprecher für sehr lange Filmabende knapp werden kann. Dies lässt sich aber durch regelmäßiges Andocken an die Haupteinheit oder ein externes Ladekabel leicht vermeiden.

JBL Bar 1000 jetzt ab 649,00 € bei Coolblue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2025 17:01 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

