Heizen in der Übergangzeit: Diese Temperaturen sind entscheidend

Wird es zu kalt, müssen Heizungen anspringen – egal, ob Oktober oder nicht.

Gerade noch saßt ihr im T-Shirt auf dem Balkon, und schon fühlt sich das Wohnzimmer wie ein Kühlschrank an. Die Übergangszeit bringt diese Temperatur-Schwankungen mit sich – und damit die Frage: Wann muss eigentlich geheizt werden? Viele Mieter glauben, dass der Heizanspruch erst im Oktober beginnt. Doch das stimmt nicht.

Übergangzeit wird oft zum Heiz-Streit

Rein rechtlich startet die Heizperiode in Deutschland am 1. Oktober und endet am 30. April. In dieser Zeit sind Vermieter verpflichtet, die Raumtemperaturen auf mindestens 20 bis 22 Grad Celsius zu bringen – tagsüber zwischen 6 und 23 Uhr. Aber auch davor und danach gelten Pflichten.

Fällt die Temperatur in der Wohnung unter 18 Grad und ist absehbar, dass die Kälte bleibt, muss die Heizung eingeschaltet werden.

Und: Rutscht das Thermometer draußen unter 16 Grad, besteht ebenfalls ein Anspruch auf Wärme.

Für Mieter heißt das: Ihr müsst nicht frieren, auch wenn der Kalender noch nicht auf „Heizsaison“ steht. Weigert sich der Vermieter, kann ein klärendes Gespräch helfen. Bleibt die Wohnung kalt, gilt das als Mietmangel – und im Notfall ist sogar eine Mietminderung möglich.

Mieter haben ebenfalls Pflichten

Doch nicht nur die Vermieter haben Pflichten. Auch Mieter müssen dafür sorgen, dass die Wohnung nicht auskühlt. Sinkt die Temperatur in einem Raum dauerhaft unter 15 Grad, steigt das Risiko für Schimmelbildung deutlich. Wer dann nicht heizt, riskiert Schäden am Gebäude – und am Ende hohe Reparaturkosten.

Ganz ohne hohe Rechnungen geht es trotzdem: Nutzt tagsüber die Sonne, indem ihr Vorhänge öffnet und die Wärme hereinlasst. Abends schließt ihr sie wieder, um die gespeicherte Wärme nicht zu verlieren. Heizt nur die Räume, in denen ihr euch aufhaltet, und haltet die Türen geschlossen. Sehr effektiv sind auch Heizkörperventilatoren.

Lasst die Heizung lieber auf niedriger Stufe durchlaufen, statt sie komplett aus- und wieder einzuschalten. Stoßlüften statt Dauer-Kippstellung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit entweicht, ohne die Wohnung auszukühlen. So bleibt es auch in der Übergangszeit angenehm – und ihr erfüllt gleichzeitig alle Pflichten, die euch als Mieter treffen (Quelle: Chip).