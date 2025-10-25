Heizen ohne Gas: Lösungen für zukunftssicheres Heizen

Die Gaspreise sind stark gestiegen und werden durch die CO₂-Steuer weiter klettern. Gleichzeitig fordert das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) den schrittweisen Umstieg auf erneuerbare Energien. Wir zeigen euch hier, welche Alternativen es zur Gasheizung gibt.

Warum eine Alternative zur Gasheizung jetzt so wichtig ist

Jahrelang war die Gasheizung der Standard in Deutschland. Doch die Zeiten ändern sich. Drei Hauptgründe sprechen für einen baldigen Wechsel:

Kosten: Erdgaspreise sind unberechenbar geworden, und die jährlich steigende CO₂-Steuer macht fossiles Heizen immer teurer. Gesetzgebung: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch als ‚Heizungsgesetz‘ bekannt, schreibt vor, dass neu eingebaute Heizungen ab 2024 schrittweise zu mindestens 65 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Für Bestandsgebäude gelten Übergangsfristen, die an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt sind. Unabhängigkeit & Umwelt: Mit einer Alternative zu Gas reduziert ihr die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Alternativen zur Gasheizung

Unter anderem gibt es folgende alternative Wärmesysteme:

Wärmepumpe

Brennstoffzellen/Blockheizkraftwerke

Infrarotheizung

Pellet-/Holzheizung

Split-Klimaanlage

Solarthermie

Hybride Systeme

Wärmepumpe

Die Wärmepumpe gilt als die effizienteste und zukunftssichere Lösung, besonders im Neubau und in gut sanierten Altbauten. Sie funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank. Sie gewinnt Wärme aus der Umgebung – Luft, Boden oder Wasser – und sorgt damit für Heizwärme und Warmwasser im Haus. Im Sommer können einige Modelle die Funktion umkehren und das Haus aktiv kühlen. Dabei verbraucht die Wärmepumpe hauptsächlich Strom, um die Pumpe und das Kühlsystem zu betreiben.

Brennstoffzellen/Blockheizkraftwerke (BHKW) – Heizen mit Biomethan/Gas

Brennstoffzellenheizungen erzeugen Strom und Wärme im nahezu gleichen Verhältnis innerhalb ihrer Zellen durch chemische Reaktionen („Kalte Verbrennung“). Indem sie Strom und Wärme produzieren, erreichen sie insgesamt einen Wirkungsgrad von etwa 90 Prozent – ein gewöhnliches Kraftwerk hat einen Wirkungsgrad von etwa 40 Prozent. Oft wird allerdings Erdgas in den Blockheizkraftwerken genutzt. Es gibt aber auch Alternativen mit Biomethan.

Richtet eure Brennstoffzellenheizungen am besten so ein, dass ihr den erzeugten Strom auch im eigenen Haus verbraucht. So seid ihr unabhängiger von örtlichen Versorgern. Übrigens: Brennstoffzellenheizungen sind nicht neu. Die Technologie existiert schon lange, moderne Geräte sind aber erst seit wenigen Jahren marktreif. (Quelle: heizung.de).

Infrarotheizung – Heizen mit Strom

Infrarotheizungen sind Elektroheizungen, die meistens Wärmestrahlung (Infrarotlicht) abgeben, statt die Luft zu erwärmen. Die Art der Wärmeerzeugung kann variieren. Infrarotheizungen sind zwar günstig in der Anschaffung und haben so gut wie keine Wartungskosten, können aber auch viel Strom verbrauchen.

Die Webseite energieinstitut.at hält Infrarotheizungen nur bei Neubauten für „vertretbar“, die eine Energieeffizienzklasse für den HWB von A+ oder A++ (HWBREF, SK max. 15 kWh/(m2a)) haben (Quelle: energieinstitut.at).

Pellet-/Holzheizung – Heizen mit Holz

Mit dem guten alten Holzofen kann man ein großes Haus beheizen. Außerdem seid ihr autark: Der Rohstoff Holz wächst in der Natur nach und ist relativ leicht zu beschaffen, vor allem, wenn man beispielsweise ein Stück Wald besitzt. Moderne Holzheizungen werden heute auch Biomasseheizungen genannt, die das Holz mittels Vergaserkesseln sauber verbrennen und optimal in Wärme umwandeln (Quelle: heizung.de).

Achtet am besten auf Holzheizungen, die sich auch mit Holzpellets benutzen lassen. Das sind gepresste Holzstäbchen aus Wald- und Industrieholz, die mit geringerem Energieaufwand als Öl und Gas hergestellt werden. Sie verbrennen ohne unangenehme Gerüche und danach entsteht verhältnismäßig wenig Asche, die schnell entsorgt oder als Kompost verwendet werden kann.

Holzheizungen gelten allgemein als CO₂-neutral, da nur so viel CO₂ freigesetzt wird, wie bei der natürlichen Verrottung entstehen würde. Emissionen fallen allerdings durch Transport und Herstellung an (Quelle: energis.de).

Split-Klimaanlage

Split-Klimaanlagen können nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Sie sind effizienter und leiser als übliche Klimageräte (Quelle: verbraucherzentrale.de). Sie bestehen aus einem Innengerät (Wärmetauscher) und einem Außengerät (Kompressor), die über eine Kältemittelleitung und über Strom verbunden sind. Wenn mehrere Innengeräte (maximal 5) mit einem Außengerät verbunden sind, nennt man das Multisplit-System. Eine Split-Klimaanlage funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank beziehungsweise wie eine Wärmepumpe. Ihr schaltet dann einfach um, ob der Wohnraum gekühlt oder beheizt werden soll (Quelle: daikin.at).

Solarthermie – Heizen mit Sonnenenergie

Eine Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärmeenergie um. Dazu werden Solarplatten auf das Dach gebaut. Der Nachteil: Falls die Sonne im Winter aber verdeckt ist, kann auch nicht gut geheizt werden. Außerdem ist die produzierte Wärme meistens unzureichend für ein ganzes Haus. Eine Solarthermie sollte daher eher als unterstützende Heizung angesehen werden, die sich nach 15 bis 20 Jahren erst amortisiert hat (Quelle: solaranlage-ratgeber.de)

Hybride Systeme und Empfehlungen

Kombinationen aus verschiedenen Heizsystemen können sinnvoll sein. Zum Beispiel sorgt eine Holzheizung zusammen mit einer Solarthermieanlage für eine umweltfreundliche Wärmeversorgung und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Im Notfall könnt ihr durch Holz immer das Haus warm halten und erzeugt durch zusätzliche Solarenergie Strom beziehungsweise Wärme.

