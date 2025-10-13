Heizung gluckert oder bleibt kalt? So entlüftet ihr eure Heizkörper ganz ohne Handwerker selbst

Wenn die Heizung gluckert und rauscht, es aber nicht wirklich warm wird, ist es höchste Zeit fürs Entlüften. Eine gut entlüftetes Heizungssystem hilft auch dabei, Heizkosten zu sparen. Mit ein paar einfachen Schritten und dem richtigen Werkzeug kann das jeder selbst erledigen, hier lest ihr wie.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Warum entlüften? Und was ihr dafür benötigt

Wenn sich zu viel Luft im Heizsystem befindet, wird das aufgeheizte Wasser verdrängt und kann nicht ungehindert zirkulieren. Daher bleibt der Heizkörper in einigen Bereichen kalt oder wird im schlimmsten Fall überhaupt nicht warm. Bevor ihr loslegt, stellt sicher, dass ihr folgende Dinge parat habt:

Heizungsentlüftungsschlüssel (bei Amazon anschauen) oder einen passenden Schlitzschraubenzieher.

(bei Amazon anschauen) oder einen passenden Ein Gefäß: Zum Beispiel eine Schüssel oder ein Eimer, um das austretende Wasser aufzufangen.

Zum Beispiel eine Schüssel oder ein Eimer, um das austretende Wasser aufzufangen. Ein Handtuch oder Lappen : Zum unter die Heizung legen, um mögliche Spritzer aufzufangen oder schnell aufzuwischen.

: Zum unter die Heizung legen, um mögliche Spritzer aufzufangen oder schnell aufzuwischen. Handschuhe (optional): Falls ihr kein warmes Heizungswasser abbekommen möchtet.

2 Entlüftungsschlüssel | Universal Entlüfter für alle Heizungen/Heizkörper Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 17:30 Uhr

Anzeige

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So entlüftet ihr eure Heizung

Als Mieter dürft ihr eure eigenen Heizkörper entlüften, ihr solltet dennoch vorher den Vermieter, Hausverwalter oder Hausmeister informieren, weil anschließend möglicherweise Wasser im Heizsystem nachgefüllt werden muss (Quelle: Verivox).

Wenn ihr die Umwälzpumpe ein- und ausschalten oder selbst den Wasserdruck nachprüfen wollt, müsst ihr dies aber dringend zuvor mit dem Vermieter oder der Verwaltung besprechen und zuerst fragen, ob ihr die Heizungsanlage überhaupt bedienen dürft. Im Idealfall sollte das Entlüften mit den anderen Parteien abgesprochen und getaktet sein, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dann geht ihr wie folgt vor:

Umwälzpumpe ausschalten (nicht zwingend nötig, aber hilfreich)

Wenn die Pumpe läuft, wird die Luft im System verteilt und kann sich schwerer an einer Stelle sammeln. Moderne Heizungen vertragen das Entlüften auch bei laufender Pumpe. Wenn ihr euch unsicher seid oder eine ältere Anlage habt, schaltet die Pumpe lieber aus. Meist findet ihr die Umwälzpumpe direkt im Heizungskeller an der Heizungsanlage. Einfach den entsprechenden Schalter oder Stecker ziehen.

Fragt den Vermieter bzw. die Verwaltung, bevor ihr die Umwälzpumpe vor dem Entlüften abschaltet (© IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Anzeige

Heizung einschalten und auf maximale Temperatur drehen

Stellt alle Heizkörper auf die höchste Stufe und lasst sie 10–15 Minuten laufen. So steigt die Luft nach oben und sammelt sich an den Entlüftungsventilen. Vergesst nicht die Handtuchhalter oder Badheizkörper, falls ihr solche verbaut habt.

Die richtige Reihenfolge

Beginnt mit dem untersten Heizkörper im Haus beziehungsweise der Wohnung und arbeitet euch nach oben vor.

Der Entlüftungsvorgang

Das Entlüftungsventil befindet sich in der Regel auf der gegenüberliegenden Seite des Thermostats. Legt das Handtuch auf den Boden unter das Ventil. Haltet das Gefäß unter den Auslass des Entlüftungsventils (kleines Loch). Setzt den Entlüftungsschlüssel an und dreht ihn langsam(!) gegen den Uhrzeigersinn. Hört genau hin: Zuerst wird Luft entweichen (ein zischendes Geräusch). Dabei wird auch etwas Wasser in euer Auffanggefäß tropfen, das ist völlig in Ordnung. Sobald es nicht mehr tropft, sondern das Wasser in einem Strahl fließt, ist die Luft raus und ihr solltet das Ventil wieder fest zudrehen.

Anzeige

Diesen Vorgang wiederholt ihr nun von unten nach oben mit allen Heizkörpern. Hier seht ihr den Vorgang nochmal im Video von OBI:

Anzeige

Abschließende Kontrolle

Nach dem Entlüften muss der Wasserdruck der Heizungsanlage kontrolliert werden. Diesen seht ihr am Manometer (meist ein rundes Instrument mit Zeiger an der Heizungsanlage).

Optimaler Druck: Der optimale Wasserdruck sollte am Manometer farblich durch eine grüne Markierung hervorgehoben sein (liegt meist zwischen 1,2 bis 2,0 bar). Die rote Nadel sollte sich im grün markierten Bereich für den idealen Wasserdruck befinden (© IMAGO/Petra Nowack)

Der optimale Wasserdruck sollte am Manometer farblich durch eine hervorgehoben sein (liegt meist zwischen 1,2 bis 2,0 bar). Zu niedriger Wasserdruck: In diesem Fall solltet ihr Wasser nachfüllen . Öffnet den Nachfüllhahn an der Heizung (meist blauer oder roter Schlauchanschluss) und dreht den angeschlossenen Hahn langsam auf, bis sich der Zeiger im grünen Bereich befindet. Schließt danach beides wieder.

In diesem Fall solltet ihr . Öffnet den Nachfüllhahn an der Heizung (meist blauer oder roter Schlauchanschluss) und dreht den angeschlossenen Hahn langsam auf, bis sich der befindet. Schließt danach beides wieder. Wichtig: Füllt niemals zu viel Wasser ein! Ein zu hoher Druck kann zu Schäden am Rohr- und Heizsystem führen.

Anzeige

Falls ihr wie oben beschrieben die Umwälzpumpe abgeschaltet habt, solltet ihr sie nun wieder einschalten.