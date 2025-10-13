Heizung richtig nutzen: Was die Zahlen und Symbole (Schneeflocke, Halbmond, Sonne) wirklich bedeuten

Neben den Wärmestufen 1 bis 5 findet sich auf dem Heizungsthermostat auch ein Schneeflocken-, Halbmond- und Sonnen-Symbol. Was die Symbole und Zahlen auf der Heizung genau bedeuten, lest ihr hier.

Heizung: Was bedeutet Stufe 1 bis 5?

Der Regler an der Heizung ist ein Thermostat, das erkennt, wie warm es aktuell im Raum ist. Wird die gewünschte Wärmestufe erreicht, hält die Heizung diese Temperatur dann im Raum konstant. Ihr stellt also mit den Zahlen die gewünschte Temperatur ein. Auf den meisten Thermostaten sind die Ziffern 2 bis 4 mit drei kleinen Strichen oder Punkten voneinander getrennt. Jeder Strich entspricht eine Temperaturerhöhung von 1 °C. Außerdem findet ihr auf vielen Thermostat-Modellen noch weitere Symbole, hier findet ihr die Erklärung:

Ziffer/Symbol Temperatur Raum/Nutzen ❄ 6–7 °C Frostschutz 1 12 °C Keller, Treppenhaus ☽ 14 °C Nachtabsenkung 2 16 °C Flur, Gang — 17 °C — 18 °C Schlafraum — 19 °C Küche 3 ☼ 20 °C Wohnräume — 21 °C — 22 °C Badezimmer — 23 °C 4 24 °C 5 28 °C

Die Temperaturen können je nachdem, wie gut eure Heizungsanlage eingestellt, ob das System ordentlich entlüftet und wie der allgemeine Zustand der Anlage ist natürlich abweichen.

Bedeutung von Schneeflocke, Halbmond und Sonne

Als Letztes findet man auf den allermeisten Heizungsthermostaten noch ein Tor-ähnliches Symbol, ungefähr dem Pi-Zeichen (π) entsprechend. Dieses bedeutet lediglich, dass das Thermostat den Anforderungen der DIN EN 215 für Thermostatische Heizkörperventile entspricht.

Zwischen den Zahlen 1 und 2 seht ihr das Halbmond-Symbol. (© Pixabay/TBIT)

Smarte Thermostate sollen euch bis zu 30 Prozent Heizkosten sparen. Das hängt aber von eurer Wohnung (Isolierung), dem Heizkörper und dem Raum ab. Allerdings kann das auch unangenehme Folgen haben, wenn der Thermostat-Hersteller die Temperatur für seine Kunden einstellt, die sich dann nicht ändern lässt.

Ältere Thermostate mit 6 oder 7 Stufen?

Einige ältere Heizungsthermostate haben auch andere Einstufungen und gehen bis zur Ziffer 6 oder 7. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Heizung über die gewöhnliche Maximalstufe von 5 heißer wird, sondern nur, dass die Temperaturaufteilung eine andere ist.