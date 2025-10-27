Heizungsgesetz: Dieser Irrglaube kommt euch teuer zu stehen – und niemand sagt es euch

Alle reden über das Heizungsgesetz. Doch kaum jemand versteht, dass Abwarten in Wahrheit die teuerste Entscheidung ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Viele Hauseigentümer in Deutschland atmen auf – endlich soll mit der kommunalen Wärmeplanung Klarheit kommen. Wer künftig seine Heizung tauschen muss, hofft darauf, dass die eigene Kommune bald zeigt, welche Energieformen künftig möglich sind. Doch genau dieses Warten könnte sich laut Experten als teurer Fehler erweisen.

Anzeige

Warten auf Wärmeplanung ist ein Risiko

Denn die kommunalen Wärmepläne, auf die sich derzeit so viele verlassen, sind keine verbindlichen Versorgungszusagen. Das Bauministerium stellt klar: Ein Wärmeplan, wie im Heizungsgesetz vorgesehen, ist ein strategisches Dokument – kein Versprechen. Selbst wenn euer Wohngebiet darin als potenzielles Wärmenetzgebiet auftaucht, heißt das nicht, dass dort tatsächlich Leitungen verlegt werden. Ob, wann und wie das passiert, hängt stark vom kommunalen Haushalt, von Fördermitteln und von der Wirtschaftlichkeit ab.

Bis Mitte 2026 sollen große Städte ihren Wärmeplan vorlegen, kleinere Gemeinden haben bis 2028 Zeit. Das klingt überschaubar – aber in der Praxis bedeutet es Jahre der Unsicherheit. Wer in dieser Zeit mit dem Heizungstausch zögert, riskiert doppelt zu verlieren:

Einerseits steigen die Preise für Handwerker und Materialien.

Andererseits gehen staatliche Förderungen verloren, weil Förderprogramme laufend angepasst werden.

Vor allem auf dem Land ist es unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren ein Wärmenetz entsteht. Fernwärme lohnt sich nur in dicht besiedelten Gebieten, wo Abwärmequellen wie Rechenzentren, Industriebetriebe oder Kraftwerke vorhanden sind. In ländlichen Regionen bleibt die Wärmepumpe meist die realistischere Lösung.

Anzeige

Hohe Investitionen nicht garantiert

Der Verband AGFW schätzt, dass theoretisch etwa die Hälfte aller städtischen Haushalte bis 2045 an ein Wärmenetz angeschlossen werden könnte. Doch das setzt enorme Investitionen voraus, die aktuell weder Bund noch Kommunen leisten können. Hinzu kommt: Die meisten bestehenden Netze laufen immer noch mit fossilen Energien. Bevor sie wirklich klimaneutral werden, müssen sie „vergrünt“ – also auf erneuerbare Quellen umgestellt – werden. Auch das kostet Zeit, Geld und politische Entschlossenheit.

Für grüne Gase wie Biomethan oder Biogas sieht es ähnlich aus. Zwar existieren erste Anlagen, doch sie sind teuer, in begrenzter Menge verfügbar und können Erdgas derzeit weder preislich noch mengenmäßig ersetzen. Viele Stadtwerke planen deshalb bereits, ihre Gasnetze mittelfristig stillzulegen, statt sie umzurüsten.

Wer also wartet, hofft im Grunde auf eine Infrastruktur, die vielerorts nie entstehen wird. Sinnvoller ist es, frühzeitig zu prüfen, welche Lösungen im eigenen Umfeld realistisch sind – und jetzt zu handeln, solange die staatliche Förderung attraktiv und das Handwerk noch verfügbar ist. Denn wer heute aktiv wird, hat am Ende nicht nur warme vier Wände, sondern auch Planungssicherheit. Man muss sie halt selbst in die Hand nehmen (Quelle: t-online).