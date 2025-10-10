Herbst-Bilder zum Ausmalen: So kommt ihr an stimmungsvolle Malvorlagen

Der Herbst bietet viele klassische Motive, die auch in Kindermalbüchern zu finden sind. Wenn ihr eurem Kind kostenlose Vorlagen bieten wollt, könnt ihr sie mit ChatGPT erstellen oder online welche finden.

So funktioniert die Erstellung von Ausmalbildern mit ChatGPT

Als Basis-Nutzer von ChatGPT könnt ihr drei Bilder pro Tag generieren lassen. Habt ihr Zugang zur Pro-Version, stehen euch alle drei Stunden 50 Bilder zur Verfügung. Ihr beschreibt der KI euren Wunsch und bekommt das dazu passende Bild. Je spezifischer eure Angaben sind, desto besser ist das Ergebnis.

Folgende Angaben sind hilfreich:

Für welche Altersgruppe ist das Bild?

Welche Motive sollen zu sehen sein?

Gibt es Sonderwünsche wie eine dicke Umrahmung der Motive?

Wie lange soll die Ausmal-Zeit dauern?

Ihr könnt euch natürlich auch überraschen lassen und die KI bestimmt das Motiv. In diesem Fall gebt ihr einfach die gewünschte Altersgruppe ein und schaut, was dabei herauskommt. Hier habe ich ChatGPT um ein Herbst-Ausmalbild für 3- bis 6-jährige Kinder gebeten, ohne weitere Angabe.

Ausmalbild für den Herbst von ChatGPT (© KI-generiert mit ChatGPT)

Einfache und kindgerechte Ausmalbilder für den Herbst mit Promptbeispiel

Die Altersangabe verrät ChatGPT, wie komplex das Ausmalbild sein soll. Lasst ihr sie weg, ist das generierte Bild vielleicht zu kompliziert. Ich zeige euch hier einen Prompt, der ein Bild für ein fünfjähriges Kind forderte und was ChatGPT daraus gemacht hat.

Prompt: „Erstelle ein Herbstbild zum Ausmalen für ein Kind von fünf Jahren. Es sollen Igel, Kastanien, Pilze und ein Kind zu sehen sein. Nutze dicke Linien für die Umrandung. Die Ausmal-Zeit sollte zwischen 30 und 45 Minuten liegen.“

Resultat:

Ein per Prompt generiertes Ausmalbild für den Herbst von ChatGPT (© KI-generiert mit ChatGPT)

Wenn eure Kids schon etwas älter sind, passt ihr die Altersangabe an. Ich habe ChatGPT im nächsten Prompt gebeten, ein Bild mit spezifischer Vorgabe für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren zu generieren.

Prompt: „Erstelle ein Herbstbild zum Ausmalen für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Das Bild soll eine Igelfamilie zeigen, die gerade in einen Laubhaufen kriecht, um dort zu übernachten. Die Sonne soll im Hintergrund scheinen.“

Resultat:

Herbstliches Ausmalbild von ChatGPT generiert (© KI-generiert mit ChatGPT)

Falls ihr Zugang zu anderen KIs wie zum Beispiel Perplexity habt, könnt ihr eure Bilder auch hier generieren lassen. Die meisten KI-Systeme mit Bildgenerator sind dazu in der Lage. Überlegt euch euren Prompt vorher gut, um keine unnötigen Anfragen zu stellen.

Herbstliche Ausmalbilder online finden

Pinterest

Habt ihr das Limit für eure Bilderstellung erreicht oder sucht auf die Schnelle ein unspezifisches Herbstbild ohne besondere Vorgaben, ist Pinterest eine tolle Alternative. Hier findet ihr fertige Bilder zum Download, die ihr euren Kids sofort ausdrucken könnt.

Herbstbilder zum Ausmalen bei Pinterest finden

Webseiten für kostenlose Ausmalbilder

Die Webseite Malvorlagen-Bilder.de bietet euch eine breite Auswahl an Ausmalbildern zum Herunterladen und Ausdrucken. Hier könnt ihr unter der Kategorie Herbst für die bunte Jahreszeit fündig werden.

Die Seite Mal-o-Mat.de hat ebenfalls passende Herbst-Ausmalbilder, unter denen einige auch etwas aufwendiger sind und somit auch ältere Kinder beschäftigen.