  5. Herbststurm Joshua naht: Seid bestens vorbereitet mit der richtigen Regenradar-App

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
3 min Lesezeit
Dunkle, bedrohliche Regenwolken ziehen über eine weite, grüne Wiesenlandschaft. Im Hintergrund sind kahle Büsche und Bäume zu sehen.
Eine gute Regenradar-App warnt euch früh vor dem kommenden Unwetter (© IMAGO / Zoonar / Bearbeitung GIGA)
Regenradar-Apps sind dann besonders praktisch, wenn sie präzise und zuverlässig arbeiten. Wenn ihr sicherstellen wollt, ob eure Gartenfeier nicht vom Regen betroffen sein wird, oder den besten Zeitpunkt finden, um mit eurem Hund spazieren zu gehen, seht ihr das schon frühzeitig. Eine Garantie gibt es aber natürlich trotzdem nicht. Wir sagen euch, welche Unwetterwarner brauchbar sind.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Regenradar in der WarnWetter-App – Infos von der Quelle
  2. 2.RegenRadar mit Unwetterwarnung
  3. 3.WeatherPro: Wetter & Radar

In der mitgelieferten Wetter-App für iPhones und iPads ist ein Regenradar bereits enthalten. Ihr findet ihn unter dem Widget „Niederschläge“. Falls dieses nicht zu sehen ist, könnt ihr stattdessen auf das Widget „Wind“ tippen und darin dann die Ansicht auf den Apple-Regenradar umschalten.

wetterapp-wetter-und-regenradar-fuer-ihren-ort-80211.mp4
Regenradar in der WarnWetter-App – Infos von der Quelle

Es gibt verschiedene Institutionen, die Wetterdaten erfassen und sie dann weltweit zur Weitervermarktung verkaufen. Wer sich eine Wetter-App holt oder online nachguckt, wird häufig etwa amerikanische Quellen für das Wetter angezeigt bekommen. Das ist nicht unbedingt sinnvoll.

Sinnvoll ist, die Daten dort zu holen, wo sie erfasst werden. In Deutschland ist der „Deutsche Wetterdienst“ dafür zuständig und dessen Daten sind sehr exakt.

Darstellung eines Regengebietes im zeitlichen Verlauf in der WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes
© GIGA / Screenshot
  • Ihr könnt in der App „WarnWetter“ im Regenradar fast auf die Minute genau sehen kann, wann der Regen beginnt und wann es wieder trocken ist.
  • Außerdem findet ihr dort Wettervorhersagen, Warnungen und verschiedene Ansichten für Wetterereignisse, wie etwa Gewitter, Glätte, Wind oder den UV-Index.
  • All diese Ansichten greifen in Echtzeit auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes zurück, wodurch sie immer flexibel und hochaktuell sind.
  • Einige der Wetteransichten könnt ihr auch als Widgets auf eurem Display positionieren.
Grundsätzlich ist die App kostenlos, aber einige Features bekommt ihr nur in der Vollversion. Die kostet einmalig nur 2,49 Euro.

WarnWetter

WarnWetter

Deutscher Wetterdienst
Kostenlos im Google Play Store
DWD WarnWetter

DWD WarnWetter

Deutscher Wetterdienst
Kostenlos im Apple App Store
RegenRadar mit Unwetterwarnung

Bei Wetteronline findet ihr online einen Regenradar. Der wurde auch als „Regenradar-App“ ausgelagert, die ihr für Android und iOS downloaden könnt.

Die Grundfunktionen sind kostenlos, allerdings müsst ihr dann Werbung ertragen, die bisweilen sehr aufdringlich sein kann. Die werbefreie Version kostet 9,99 Euro pro Jahr. Die Daten kommen vom Deutschen Wetterdienst, dessen App wir oben beschrieben haben.

RegenRadar mit Unwetterwarnung

RegenRadar mit Unwetterwarnung

WetterOnline
Kostenlos im Google Play Store
RegenRadar mit Wetterwarnungen

RegenRadar mit Wetterwarnungen

WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Kostenlos im Apple App Store
RegenRadar Deutschland
RegenRadar Deutschland (© Srceenshot wetteronline / GIGA)
WeatherPro: Wetter & Radar

Die App „WeatherPro: Wetter & Radar“ lockt ebenfalls mit Premium-Funktionen, aber die benötigt ihr nicht, wenn ihr in dieser App einen Regenradar sehen möchtet.

Die Darstellung überzeugt nicht so sehr wie bei unseren anderen beiden Empfehlung, da die Regengebiete in groben Pixeln dargestellt werden, die sich zudem sehr ruckartig bewegen.

Wenn es euch jedoch nur um eine ungefähre Abschätzung geht, wann ihr wieder trockenen Fußes aus dem Haus gehen könnt, dann reicht diese kostenlose Variante sicherlich.

Für 99 Cent pro Monat könnt ihr außerdem detailliertere Ansichten freischalten.

WeatherPro: Forecast & Radar

WeatherPro: Forecast & Radar

DTN Germany GmbH
Kostenlos im Google Play Store
WeatherPro

WeatherPro

DTN Germany GmbH.
Kostenlos im Apple App Store

Egal, für welche App ihr euch entscheidet, das Regenradar hilft euch, spontan zu planen. Ein kurzer Blick reicht meistens, um zu sehen, ob ihr euch beeilen solltet oder noch Zeit für einen Kaffee habt, bevor der nächste Schauer kommt. So seid ihr besser vorbereitet, ohne euch vom Wetter überraschen zu lassen.

Am Ende zählt vor allem, dass die App regelmäßig aktualisiert wird. Probiert ruhig mehrere aus und behaltet die, die zuverlässige Vorhersagen für euren Standort liefert.

