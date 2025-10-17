Herbstzeit ist Lesezeit: Diese kostenlosen Kindle-E-Books versüßen euer Wochenende

Das Wochenende steht vor der Tür, also darf neue Literatur für euren Kindle natürlich nicht fehlen. Mit einer prickelnden Auswahl an spannenden Thrillern und geheimnisvollen Abenteuern versüßen wir eure kostbare Freizeit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Weihnachten im gemüntlichen Katzencafé Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:12 Uhr

Liebe auf den ersten Cowboy: Eine Kleinstadt-Cowboy-Romanze (Die Lassiter-Ranch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:37 Uhr

Der Wille des Sklaven (Gefesselt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:39 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die letzte Frequenz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:19 Uhr

Maya Lindon: Und die Macht der Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:39 Uhr

Arkanische Grenzen: Epische Fantasy – Schwertmagie, Hofintrigen, Aufstieg aus dem Exil Book Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:41 Uhr

Wiedergeboren in Ketten: Eine zu Unrecht inhaftierte Seele kehrt zurück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:41 Uhr

Ferryl Shayde - Buch 6 - Tierische Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:42 Uhr

Eiswüste: Lex Falkners Abenteuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:43 Uhr

Untergang der Städte - Die weiße Dame Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:43 Uhr

Die unwissende Magierin (Magie der Natur 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:44 Uhr

Das Geheimnis von Talmi'il Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:44 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Lemon Curd und ein falsches Alibi: Ein gemütlicher kulinarischer Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:13 Uhr

Das Letzte Siegel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:15 Uhr

Die Kapitulation: Ein Thriller über Verrat, Geheimnisse und den brutalen Preis der Freiheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:16 Uhr

Die Nachbarin: Du weißt nie, wer zusieht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:17 Uhr

Mord bei den Austerntagen: Ein kulinarischer Küsten-Cozy an der deutschen Nordsee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:20 Uhr

Wo ist mein Sohn – Nichts verschwindet spurlos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:21 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Vanillekipferl zum Verlieben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:07 Uhr

Lady Diona und der Schwur des wahren Earls Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:40 Uhr

Drei Arten Schuld: Wenn Liebe geht (Hauptstadt Liebesroman-Dilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:23 Uhr

Ein Sommer im kleinen Küstencafé: Wenn Stürme vorbei sind und die Liebe bleibt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 07:50 Uhr

Akademie der Bestien 1: Wandler-Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:31 Uhr

Monsters Matchmaking: Eine monströse romantische Komödie (Monsterliebe & Magie – Die Dating-Agentur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 10:11 Uhr

Vom Alpha verteidigt (Aspen Ridge Pack: Mountain Rescue 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:52 Uhr

Dunkler Segen: Herrscher der Dämonen (Sternenklingen-Saga 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 03:25 Uhr

The Devil's Delight: Ein romantischer Fantasyroman (Demons & Demigods Deutsche Ausgabe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:27 Uhr

Serious Leigh: Jetzt wird's ernst, Leigh (Verliebt, verhext, verschrieben: Leighs Tagebücher 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 08:36 Uhr

Buried Sin: Eine paranormale Urban-Fantasy-Romance mit Unsterblichen, Enemies-to-Lovers und Titanic- Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:24 Uhr

Extraktionspunkt (Ein Clint-Hawke-Action-Thriller - Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:19 Uhr

Der Anwalt: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 03:20 Uhr

Englisch lernen für den Urlaub: Englisch lernen Erwachsene, Englisch für Anfänger, Englisch Kurzgesc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:01 Uhr

Plätzchen backen wie Oma ∙ Das Plätzchen Backbuch ohne Schnickschnack Die besten Weihnachtskekse für die ganze Familie ∙ Weihnachtsbäckerei wie bei den ... Das Original (Backen - die besten Rezepte) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 03:24 Uhr