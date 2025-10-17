Herbstzeit ist Lesezeit: Diese kostenlosen Kindle-E-Books versüßen euer Wochenende

Das Wochenende steht vor der Tür, also darf neue Literatur für euren Kindle natürlich nicht fehlen. Mit einer prickelnden Auswahl an spannenden Thrillern und geheimnisvollen Abenteuern versüßen wir eure kostbare Freizeit.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Weihnachten im gemüntlichen Katzencafé
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:12 Uhr
Liebe auf den ersten Cowboy: Eine Kleinstadt-Cowboy-Romanze (Die Lassiter-Ranch 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:37 Uhr
Der Wille des Sklaven (Gefesselt 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:39 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Die letzte Frequenz
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:19 Uhr
Maya Lindon: Und die Macht der Magie
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:39 Uhr
Arkanische Grenzen: Epische Fantasy – Schwertmagie, Hofintrigen, Aufstieg aus dem Exil Book
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:41 Uhr
Wiedergeboren in Ketten: Eine zu Unrecht inhaftierte Seele kehrt zurück
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:41 Uhr
Ferryl Shayde - Buch 6 - Tierische Magie
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:42 Uhr
Eiswüste: Lex Falkners Abenteuer
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:43 Uhr
Untergang der Städte - Die weiße Dame
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:43 Uhr
Die unwissende Magierin (Magie der Natur 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:44 Uhr
Das Geheimnis von Talmi'il
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:44 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Lemon Curd und ein falsches Alibi: Ein gemütlicher kulinarischer Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:13 Uhr
Das Letzte Siegel
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:15 Uhr
Die Kapitulation: Ein Thriller über Verrat, Geheimnisse und den brutalen Preis der Freiheit
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:16 Uhr
Die Nachbarin: Du weißt nie, wer zusieht
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:17 Uhr
Mord bei den Austerntagen: Ein kulinarischer Küsten-Cozy an der deutschen Nordsee
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:20 Uhr
Wo ist mein Sohn – Nichts verschwindet spurlos
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:21 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Vanillekipferl zum Verlieben
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:07 Uhr
Lady Diona und der Schwur des wahren Earls
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:40 Uhr
Drei Arten Schuld: Wenn Liebe geht (Hauptstadt Liebesroman-Dilogie 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:23 Uhr
Ein Sommer im kleinen Küstencafé: Wenn Stürme vorbei sind und die Liebe bleibt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 07:50 Uhr
Akademie der Bestien 1: Wandler-Romance
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:31 Uhr
Monsters Matchmaking: Eine monströse romantische Komödie (Monsterliebe & Magie – Die Dating-Agentur
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 10:11 Uhr
Vom Alpha verteidigt (Aspen Ridge Pack: Mountain Rescue 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:52 Uhr
Dunkler Segen: Herrscher der Dämonen (Sternenklingen-Saga 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 03:25 Uhr
The Devil's Delight: Ein romantischer Fantasyroman (Demons & Demigods Deutsche Ausgabe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 04:27 Uhr
Serious Leigh: Jetzt wird's ernst, Leigh (Verliebt, verhext, verschrieben: Leighs Tagebücher 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 08:36 Uhr
Buried Sin: Eine paranormale Urban-Fantasy-Romance mit Unsterblichen, Enemies-to-Lovers und Titanic-
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:24 Uhr
Extraktionspunkt (Ein Clint-Hawke-Action-Thriller - Band Eins)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:19 Uhr
Der Anwalt: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 03:20 Uhr
Englisch lernen für den Urlaub: Englisch lernen Erwachsene, Englisch für Anfänger, Englisch Kurzgesc
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:01 Uhr
Plätzchen backen wie Oma ∙ Das Plätzchen Backbuch ohne Schnickschnack
Die besten Weihnachtskekse für die ganze Familie ∙ Weihnachtsbäckerei wie bei den ... Das Original (Backen - die besten Rezepte)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 03:24 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg