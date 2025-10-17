Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Herbstzeit ist Lesezeit: Diese kostenlosen Kindle-E-Books versüßen euer Wochenende

Herbstzeit ist Lesezeit: Diese kostenlosen Kindle-E-Books versüßen euer Wochenende

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Das Wochenende steht vor der Tür, also darf neue Literatur für euren Kindle natürlich nicht fehlen. Mit einer prickelnden Auswahl an spannenden Thrillern und geheimnisvollen Abenteuern versüßen wir eure kostbare Freizeit.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Weihnachten im gemüntlichen Katzencafé
Liebe auf den ersten Cowboy: Eine Kleinstadt-Cowboy-Romanze (Die Lassiter-Ranch 1)
Der Wille des Sklaven (Gefesselt 1)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die letzte Frequenz
Maya Lindon: Und die Macht der Magie
Arkanische Grenzen: Epische Fantasy – Schwertmagie, Hofintrigen, Aufstieg aus dem Exil Book
Wiedergeboren in Ketten: Eine zu Unrecht inhaftierte Seele kehrt zurück
Ferryl Shayde - Buch 6 - Tierische Magie
Eiswüste: Lex Falkners Abenteuer
Untergang der Städte - Die weiße Dame
Die unwissende Magierin (Magie der Natur 1)
Das Geheimnis von Talmi'il
Krimis, Romane und Thriller

Lemon Curd und ein falsches Alibi: Ein gemütlicher kulinarischer Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 1)
Das Letzte Siegel
Die Kapitulation: Ein Thriller über Verrat, Geheimnisse und den brutalen Preis der Freiheit
Die Nachbarin: Du weißt nie, wer zusieht
Mord bei den Austerntagen: Ein kulinarischer Küsten-Cozy an der deutschen Nordsee
Wo ist mein Sohn – Nichts verschwindet spurlos
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Vanillekipferl zum Verlieben
Lady Diona und der Schwur des wahren Earls
Drei Arten Schuld: Wenn Liebe geht (Hauptstadt Liebesroman-Dilogie 1)
Ein Sommer im kleinen Küstencafé: Wenn Stürme vorbei sind und die Liebe bleibt
Akademie der Bestien 1: Wandler-Romance
Monsters Matchmaking: Eine monströse romantische Komödie (Monsterliebe & Magie – Die Dating-Agentur
Vom Alpha verteidigt (Aspen Ridge Pack: Mountain Rescue 1)
Dunkler Segen: Herrscher der Dämonen (Sternenklingen-Saga 2)
The Devil's Delight: Ein romantischer Fantasyroman (Demons & Demigods Deutsche Ausgabe 1)
Serious Leigh: Jetzt wird's ernst, Leigh (Verliebt, verhext, verschrieben: Leighs Tagebücher 2)
Buried Sin: Eine paranormale Urban-Fantasy-Romance mit Unsterblichen, Enemies-to-Lovers und Titanic-
Extraktionspunkt (Ein Clint-Hawke-Action-Thriller - Band Eins)
Der Anwalt: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 3)
Englisch lernen für den Urlaub: Englisch lernen Erwachsene, Englisch für Anfänger, Englisch Kurzgesc
Plätzchen backen wie Oma ∙ Das Plätzchen Backbuch ohne Schnickschnack
Die besten Weihnachtskekse für die ganze Familie ∙ Weihnachtsbäckerei wie bei den ... Das Original (Backen - die besten Rezepte)
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

